Szabálytalanul hajtanak át a járdán az autósok a Tabán utcán

Veszélyes járdaszakaszra hívták fel olvasóink a figyelmünket. A Tabán és a Csaba utca posta felőli sarkán a zsákutca ellenére átkelnek az autósok, ezzel veszélybe sodorják a járókelőket.

– A túlsó sarkon van az óvoda, itt, a kisposta mellett pedig az általános iskola. Rengeteg gyerek használja hétköznapokon ezt a járdát. A múltkor, amikor erre jöttem a kislányommal, nem sokon múlt, hogy elüssön bennünket egy autó, ami nagy lendülettel áthajtott a járdán, az oszlopok között. Pedig ez tilos! Hiszen ez itt egy zsákutca, jól láthatóan tábla is jelzi – mondta el lapunknak feldúltan Szilvia, mi történt velük a Csaba és a Tabán utca kereszteződésében, a posta felőli oldalon. Az édesanya azt is hozzátette, csoda, hogy eddig még nem történt tragédia. Hiszen, ha mondjuk egy gyerek nem a szülei lába mellett megy, hanem lábbal hajtós kismotorral előrébb gurul, életveszélybe kerül a járdán. A felnőttek ugyanis nem is feltételezik, hogy a zsákutca táblát figyelmen kívül hagyva egy autó fog megjelenni a járdán. Mindenre számít az ember, de erre nem.

– Áthajtanak itt furgonnal, motorral, a csomagszállítók és a taxisok is – nem is mindig lassan. Volt már emiatt régebben bejelentés, és helyeztek is ki oszlopokat, csak a másik oldalra. A kis rést még így is megtalálják az autósok – avatott be Orsolya, akivel akkor találkoztunk, amikor az érintett járdaszakaszt – a posta járdája beletorkollik a Tabán utca járdájába – fotóztuk. A fiatal nő azt mondta, mindössze egyetlen oszlop kihelyezésére lenne még szükség, hogy azért még egy babakocsit el lehessen tolni az oszlopok között.

– Azt, hogy szabálytalan átkeléssel veszélyeztették volna itt a gyalogosokat, személyesen nekem senki nem jelezte, még a Tabán utcában tartott fogadóóráimon sem. De ettől még természetesen fennállhat a gond – tudtuk meg Urbán Tamástól. Az önkormányzati képviselő azt is elmondta, amiatt szóltak már lakók, hogy sok autó betéved ide a postához, mert nem veszik észre a zsák­utca táblát, és rendszeresen alakul ki kisebbfajta tumultus, forgolódás. Tőle azt kérdezték, hogy nem folytatódhatna-e ez az utca, és találkozhatna a Tabán utcával, így felszámolva a zsákutcát. De nem látták valós igénynek, így ezt elvetették.

Az olvasók észrevétele miatt Urbán Tamás még pénteken felvette a kapcsolatot a városüzemeltetési irodával, hogy vizsgálják meg a problémát, és közösen találjanak erre valamilyen megoldást.