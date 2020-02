Szabó Gyuri bácsi: a magyar emberek nem törődnek magukkal eleget

Szegedre látogatott a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi, aki 92 évesen is nagyon aktív. Ha nem az országot járja, akkor gyógynövényeket termel egészségmegőrző teáihoz.

– Hogyan telik egy hete?

– Gyógynövényeket termelünk, így hétfőn, kedden és szerdán napközben földet vagy erdőt művelek. Ilyenkor télen inkább az utóbbit. Különböző helyszíneken, a hét minden napján egyórás tanácsadást, csütörtökönként pedig az ország valamelyik pontján előadást tartok. Szinte minden napom – ha nem is egészében, de – foglalt. Engem az tart életben, hogy van mit csinálnom.



– A gyógynövények fogyasztása is hozzájárul aktivitása megőrzéséhez?

– Természetesen nagy szerepet játszanak benne, de a genetikai állományomnak is sokat köszönhetek. Négyen vagyunk testvérek, és közülünk a legfiatalabb húgom is 83 éves. Az is sokat számít, hogy az ország egyik legtisztább levegőjű hegyi falujában élek. Hazánkban sajnos rengetegen szenvednek olyan súlyos betegségekben, mint például a rák és a cukorbetegség. Uniós statisztikák mutatják; nagyon rossz helyen állunk. Azt látom a legnagyobb bajnak, hogy az emberek nem akarnak magukkal törődni. Például három emberből kettő túlsúlyos. Pedig már nagyon régen kimondta az egészségügyi világszervezet, hogy mindenkinek kötelessége törődni a saját egészségével. Meg kell érteni: senki nem tud annyit tenni az egészségünkért, mint mi magunk.

– Ehhez az is hozzátartozik, hogy el kellene járni a szűrővizsgálatokra…

– Én teljesen egészséges vagyok, de minden évben elmegyek orvoshoz. Tudom, hogyan állok. Azt is tudtam, amikor éppen magas volt a vérnyomásom. Elkezdtem inni rá a galagonya-gyógyteát. Tizenkét éve tökéletes a vérnyomásom.



– Van jolly joker gyógynövénye?

– Inkább azt mondanám, olyan gyógynövények vannak, amelyeket minden embernek napi szinten kellene szednie. Ilyen a szívre a galagonya, a csipkét a C-vitamin-tartalma miatt fogyasszuk. Kellene gyermekláncfüvet használni a máj méregtelenítésére, a vesére egy másik méregtelenítő teát és a torkunkra mentateát, ami fertőtleníti. Emellett a táplálkozásra is oda kell figyelni.