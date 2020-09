Szabó László kapta idén a Mikola Sándor-díjat

Mikola Sándor-díjjal ismerték el Szabó László, a Batsányi János Gimnázium pedagógusának korszerű módszereket alkalmazó, kísérletezésen alapuló tanári munkáját. Ez az egyik legnagyobb elismerés, amit egy fizikatanár pályája során megkaphat.

A Mikola Sándor-díjat az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alapította 1961-ben. A díj névadója, Mikola Sándor a Fasori Evangélikus Gimnázium fizikatanára volt 1897-től. Jelentős módszertani újításai nagyban segítették a tanári munkáját. Sok tehetséges, nemzetközi hírű tanítványa volt, többek között Wigner Jenő és Neumann János is.

A kiváló fizikatanárról elnevezett díjat a jelenlegi szabályozás szerint évente legfeljebb két oktatónak adhatják át, ezek egyikét egy általános iskolai, a másikat egy középiskolai fizikatanár kapja. A díjat odaítélő társulat az oktatómunka területén elért kiemelkedő eredmények elismeréseként azt az általános vagy középiskolai tanárt részesíti Mikola Sándor-díjban, aki a kísérletezésen alapuló iskolai fizikatanításban, a korszerű módszerek alkalmazásában vagy az ilyen tanítást elősegítő tevékenységben kiváló eredményt ért el.

– Meglepődtem, amikor tudomást szereztem róla, hogy én kapom a Mikola-díjat, de nagyon jó érzés is volt egyben. Különösen azért, mert egy teljes egészében szakmai szervezet dönti el, hova kerüljön az elismerés. Fontos számomra a szakmaiság, enélkül nem lehet jó tanár az ember. Én is mindig próbálok fejlődni, előrelépni – mondta el a Mikola Sándor-díjjal kitüntetett tanár.

Hozzátette, azért is fontos a folyamatos fejlődés, mert ami működött az oktatásban tíz éve, az idén már nem biztos, hogy megfelelő.

– Változnak a tudásátadási módszerek, ezért nekünk, tanároknak is folyamatosan fejlődnünk kell, mindig meg kell újulni az embernek. Az óráimon sok kísérletet végzek és végeztetek a diákokkal. Azt gondolom, az a jó kísérlet, amit a gyerek is meg tud csinálni. Már egy szekrénnyi kísérletem van, amit otthoni eszközökkel is el lehet végezni, házi feladatnak is szívesen adok fel otthon elkészíthető kísérletet – magyarázta a fizikatanár.

Szabó László elmondta, gimnazista korában inkább az elméleti fizikán volt a hangsúly, de a szegedi egyetemen már sokat kísérleteztek, a mai napig hálásan gondol vissza szakmódszertantanáraira.

– Egy ilyen díj kapcsán mindig visszagondol az ember, kiknek köszönheti ezt a sikert. Én az egyetemről Molnár Miklósnak és Papp Györgyné Papp Katalinnak, illetve egykori gimnázium kollégámnak, Szucsán Andrásnak köszönhetem, nagyon hálás vagyok nekik – fogalmazott a Mikola-díjas tanár.