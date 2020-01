Szabó Lőrincről emlékeztek meg a Somogyi-könyvtár Északvárosi fiókkönyvtárában

120 éve született Szabó Lőrinc – ebből az alkalomból a költő volt a téma tegnap a szegedi Somogyi-könyvtár Északvárosi fiókkönyvtárában. Az irodalmi foglalkozást vezető Dévai Kálmánné Anna a versein keresztül mutatta be őt.

– Hét éve tartok itt irodalmi beszélgetést, foglalkozást. Előtte hosszú évekig egy másik fiókkönyvtárban foglalkoztam hasonlókkal. Örülök, hogy ide jöttem, mert nagyon jó a közösségi élet, nyugdíjas színfolttal gazdagítva. Olyan ez a könyvtár, mint egy közösségi ház – mutatott rá Dévai Kálmánné Anna. A nyugdíjas pedagógus által vezetett tegnap délelőtti interaktív irodalmi foglalkozásra többen is ellátogattak a szegedi Somogyi-könyvtár Északvárosi fiókkönyvtárába. Szabó Lőrinc Kossuth-díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja volt a téma. Idén ünnepeljük ugyanis születésének 120. évfordulóját; 1900 március 31-én jött a világra, Miskolcon.

– Miért Szabó Lőrinc? – tette fel a költői kérdést Dévai Kálmánné Anna hallgatóságának. – Nem mondom, hogy nem szerettem Szabó Lőrincet… De tudjátok, hogy mennyi verset tudok Adytól, Tóth Árpádtól, Radnótitól, de Szabó Lőrinctől nem. És nem azért, mert nem szerettem. És, ha most nincs ez az évforduló, lehet, hogy nem járok utána – avatott be a nyugdíjas pedagógus. Folytatta: – Különös versformája, egyfajta aszinkronitása miatt nem ragadtak rám a versei. Összességében azonban a verselése nagyon érdekes. Egy másik ok, ami miatt elkezdtem Szabó Lőrinccel foglalkozni, az a Semmiért egészen című verse, amely a férfi önzés apoteózisa. Nagyon érdekes. Illetve 25 évig tartó szerelmi kapcsolatának háttértörténete is foglalkoztatott.

Dévai Kálmánné Anna elárulta, most, hogy ilyen alaposan elkezdte Szabó Lőrincet tanulmányozni, nem is érti, hogy miért nem vette elő korábban a verseit. Hallgatóságának a költő életéről kezdett el mesélni – a versein keresztül mutatta be őt. A tücsökzene című kötete például egy érett férfi összegzése az életéről – ezt is mintának vette a nyugdíjas pedagógus. Sokat megtudhatunk belőle például a költő szüleihez fűződő viszonyáról. A Lóci-versekből pedig érződik, hogy jó családapa volt. Továbbá megtudtuk például azt is, hogy kultúrában, műveltségben a legtöbbet Debrecen adta neki.