Szakaszosan épül a kerékpárút

– Szépen halad a Szeged–Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer ke­­rékpárút építése, ami 2 éve tart, és még az előző vezetés kezdeményezte – mondta Gémes László, az építtető Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke.

– Azért szakaszos és van különböző készenléti állapotban, mert a munkaterületeket sem egyszerre tudtuk átadni a kivitelezőnek. Sok ingatlant érintett, akadt, amelynek a tulajdonosával sikerült megegyezni, volt, amelyiket ki kellett sajátítani, valamint kü­lönböző besorolásúak voltak ezek a területek, akadt köztük Sándorfalvánál lápos és ingoványos, amit lecsapoltak és feltöltöttek, illetve az erdőnél, Dóc térségében fakivágási tervet is kellett készíteni – sorolta.

Gémes László azt mondta: a több mint 1 milliárd forintból épülő kerékpárutat teljes hosszában szerinte idén májusban vehetik hivatalosan birtokba a biciklisek. Több szakaszát már most is használják – például Ópusztaszernél, valamint Szeged és Sándorfalva között –, de az előbb elmondottak miatt olyan részeket is láthatunk, ahol első ránézésre éppen be­fejezték a fák, cserjék irtását, elkészítették a tükröt, már az alap is a helyére került, vagy a kopó aszfaltréteg hiányzik a felületről. Sándorfalvánál a településről kimenő vízelvezető is megújul a projekt keretében.

– Ha elkészül a bicikliút, Szegedtől Kistelekig kerekez­hetünk, de a megyehatárig meg­­hosszabbítva, majd a Bács-­Kiskun megyeiekkel együttműködve szeretnénk foly­­tatni a beruházást, ami ha megvalósul, Kecskemétig juthatnánk el kétkerekűvel, fantasztikus tájakat, például Bugacot érintve. Ugyanezt a másik irányba, Makó felé is tervezzük. A következő 5 évben 100 kilométer bicikliutat akarunk létesíteni a megyében, vannak olyan részek, ahol 4-5 vagy 10 kilométeres szakaszok hiányoznak. Amennyiben ezeket pótoljuk, megépítjük, akkor nagyjából 90 százalékos lesz megyénk kerékpárút-lefedettsége – közölte Gémes László, hozzátéve: ez az egyre népszerűbb kerékpáros turizmust is szolgálja.

