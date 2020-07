Szakmaválasztás előtt: pályaorientációs táborokat szervezett a kamara – Galéria

A héten fejeződnek be a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Jövő? Menő! Pályaorientációs Táborai. Három hétben három településen szerveztek programokat felső tagozatos iskolásoknak, az egyik csoportot csütörtökön elkísértük a Fehértói Halászcsárdába.

Végéhez közelednek a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pályaorientációs Táborai. Nagymágocs és Szeged után Ópusztaszeren volt az utolsó egyhetes esemény, melynek keretében csütörtökön Szegeden, a Fehértói Halászcsárdában tettek üzemlátogatást a diákok.

Mindig nyitva

A sajtónyilvános eseményen Szalai Hajnalka, a kamara pályaorientációs tanácsadója beszélt a tapasztalatokról, a csárda részéről Papós Zoltán rendezvényszervező, értékesítési vezető válaszolt az újságírói kérdésekre és vezette körbe a táborozókat.

Kiderült, hogy a folyamatosan nyitva tartó vendéglátóhely sohasem vállal olyan nagy létszámú zárt körű eseményt, hogy az úton megéhező betérőnek ne tudjanak asztalt, étel és ital adni. Pedig volt már 600 fő feletti rendezvényük is, amit természetesen pótsátrakkal oldottak meg.

Fehértói központ

Szóba kerültek a halfesztiválról ismert óriásbográcsok is, amely nagy szolgálatot tesznek vasutasnapokon is, az utóbbiak országszerte több mint 30 ezer embert érintenek minden évben. Fehértón a konyha 2500 adagos, jellemzően 6-8 szakács dolgozik egyszerre – néha több is. A fiatalok megnézték a kiszolgáló helyiségeket és a pótágyakkal együtt 104 férőhelyes panziót is.

Fehértó egyfajta központ, sok mindennel innen szolgálják ki a szegedi Roosevelt téri halászcsárdát és a csak rendezvényeket vállaló Kék Csillagot is. De megy zöldség budapesti és győri halászcsárdájukba is.

Üzemlátogatások

A táborozók több alkalommal jártak a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum tanműhelyeiben, valamint jó néhány vállalkozásnál is bepillanthattak az ott folyó munka kulisszái mögé. Emellett a virtuális valóságot is segítségül hívva olyan szakmákat próbálhattak ki egy szimulátor segítségével, mint például a cukrászoké, a szakácsoké, vagy éppen a kőműveseké.

A kamara ezzel párhuzamosan, minden kedden üzemlátogatásokat szervezett a Szent-Györgyi Albert Agorában táborozó gyerekeknek, ezeken a heti tematikához kapcsolódó vállalatokat mutattak be a felsősöknek. A látogatások július végéig minden kedden szélesítik majd a fiatalok látókörét a szakmák világában.