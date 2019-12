Szakrális hellyé vált a Boldogasszony házacska

Felavatták a Makovecz Imre tervei alapján készült Boldogasszony házacskát Mártélyon, a Tisza holtág felé vezető út mentén.

A Boldogasszony házacska szakrális jellegű, a Mária-kultusz jellegzetes szimbólumaival díszített kápolna-szerű épület, amelyben egy Máriát ábrázoló stilizált szobor, a bejárat mellett pedig két, a kezükben liliomot tartó angyalszobor látható, amiket Kovács B. Emőke szobrászművész készített. A házacskában lévő Boldogasszony szobor széttárt karjai és felfelé tartott tenyerei az anyai kegyelmet, a reményt, a vigaszt, a bátorítást és a nyugalmat szimbolizálják.

– Hálával tartozunk e kis kápolna megálmodásáért Makovecz Imre Ybl- és Kossuth-díjas építésznek, a Magyar Művészeti Akadémia alapítójának, örökös tiszteletbeli elnökének. Reméljük, onnan fentről is látja meghatódott örömünket és hallja köszönő szavainkat – mondta az átadóünnepségen Putz Anita, Mártély polgármestere.

– Makovecz Imre és családja kapcsolata Mártéllyal az 1970-es évekre nyúlik vissza. A Tisza-part művészeket vonzó miliőjében az építőművész rendszeresen töltötte pihenőidejét családjával. Napi kapcsolatot ápoltak a falu lakóival is, különösen attól az időponttól kezdve, amikor felépült a családi nyaralójuk – említette meg avatóbeszédében Borsos József, Mártély korábbi polgármestere, aki arról is beszélt, a Boldogasszony házacska engedélyes terve 2010-ben, az építész halála előtti évben készült el. Az akkori polgármester, Balogh Jánosné, Tóth Mihály kőfaragó mester és Kmetykó László kőműves szervezték az épület megvalósítását. A terv azonban pénzügyi támogatás híján a fiókba került. A változást a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló kormányrendelet hozta, így kormányzati finanszírozással, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával most elkészülhetett az építész által tervezett Boldogasszony házacska.

– Vannak motívumok, amelyek időről időre fellelhetők Makovecz Imre tervein. Rajzaiban és alkotásaiban összemosódnak a kint és a bent fogalmai. Megjelennek a férfi és a nő stilizált jelei, ebben az alkotásban kiemelt hangsúllyal a vallási jelképek is. A dombra épített kápolnában alul nehezebb és analitikusabb anyagok nyertek teret. Felfelé, az ég felé egyre könnyebbé válnak az anyagok. A házacska az emberalakú és vallási tartalmú elemekkel felöltöztetve válik egésszé – emelte ki Borsos József.

A Boldogasszony házacskát Németh László esperes szentelte fel.