Szárítógépeket kapnak a kisteleki intézmények

Mosó-szárító gépet kap a kisteleki gondozási központ, illetve a mentőszolgálat és a szakrendelő. A berendezéseket egy vállalkozó egymillió forintos felajánlásából tudta megvásárolni az önkormányzat.

Az egészségügyi dolgozók és a szociális intézmények munkatársai számára sok esetben gondot jelent, hogy a munkájuk során használt ruházatot hazavigyék tisztítani, ezzel ugyanis fertőzésveszélynek te­­szik ki családjukat. A kisteleki önkormányzat ezért úgy döntött, hogy a mentőszolgálatnak, a szakrendelőnek és az idősek otthonának egy-egy mosó-szárító gépet vásárol, így a nem egyszer használatos textíliák egy részét helyben tudják tisztítani.

– Egy helyi vállalkozó keresett meg bennünket azzal, hogy egymillió forinttal támogatná a járvány elleni védekezést. A darabonként 250 ezer forint értékű gépeket ebből az adományból rendeltük meg, azokat pedig napokon be­­lül használatba is vehetik – mondta lapunknak Nagy Sándor polgármester. Hozzátette: a fennmaradó összeget olyan egyéb eszközök beszerzéséhez használták fel, amelyekre az intézményekben igény van.

– Megkérdeztük a gondozási központ vezetőjét, mire lenne szükségük. Ez alapján megrendeltünk számukra érintésmentes lázmérőket, munkaruházatot, speciális vasalót és gőzölős porszívót is, amellyel a járófelületeket nagyobb hatékonysággal tudják takarítani. Összességében csak ez az egy intézmény nagyjából 800 ezer forint értékű felszerelést kap a közeljövőben – sorolta a polgármester.

Mindezzel párhuzamosan a városban lakossági gyűjtés is indult. A mentőszolgálatnak és az egészségügyi központnak is van ugyanis alapítványa, amelyekre várják azok adományait, akik szeretnék támogatni a ví­­rus elleni védekezést. Mint megtudtuk: az sem ritka, hogy zöldséggel, gyümölccsel lepik meg a termelők az egészségügyi dolgozókat, hiszen tudják, hogy most minden támogatás jól jön azoknak, akik a gyógyulásunkért küzdenek.