Száz adag halászlevet főztek a járványkórház dolgozóinak

Három magánszemély főzött száz adag halászlevet a Covid-dal harcoló szegedi orvosoknak és szakdolgozóknak. Ajándékukat szombaton személyesen vitték el a II-es kórházba.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Száz adag filézett ponty halászlé rotyogott szombat délelőtt a Fokán. A Betyártanya előtt három jóbarát, Török Zsolt befektető, Csányi Zsolt vállalkozó és Ótott Ferenc, a Vitézi Rend Csongrád-Csanád és Békés megyei törzskapitánya ragadott fakanalat jótékonysági céllal.

Úgy határoztak ugyanis, hogy meglepik a Covid-dal harcoló és a betegek életéért küzdő egészségügyi dolgozókat a szegedi járványkórházban. Ótott Ferenc elmondta, évente 6-7 alkalommal szerveznek jótékonysági főzést, már kialakult, kiket támogatnak. Elsősorban határon túli rászorulóknak szoktak segíteni, a kört azonban most karácsony előtt kibővítették, mert úgy érezték, a II-es kórházban helyt álló orvosok és a szakszemélyzet is megérdemel most egy kis gondoskodást.

Az alapanyagok árát közösen adták össze, a kész halászlevet pedig kiadagolva, friss fehér kenyérrel körítve, személyesen vitték el az intézménybe, így kívánva az ott dolgozóknak boldog ünnepeket és kitartást a következő időszakra.