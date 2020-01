„Száz év, öt ország. Kárpátalja” címmel tartott előadást Hódmezővásárhelyen Grezsa István miniszteri biztos a Tormay Cécile Polgári Kör első nyilvános rendezvényén.

Ahogy megírtuk, tíz vásárhelyi hölgy alapította meg a Tormay Cécile Polgári Kört.

A magyarságért állnak ki

Nagy Gyöngyi, a polgári kör vezetője hangsúlyozta, olyan célokért állnak ki, ami fontos a magyarságnak, ezen belül a vásárhelyieknek.

– Többekben felmerült itt Vásárhelyen, hogy miért egy ellentmondásos megítélésű írónő neve alatt gyűltünk össze. Tormay Cécile a XX. századi nemzeti irodalmunk egyik kimagasló alakja volt, akit kétszer is Nobel-díjra jelöltek. A két világháború közötti közélet meghatározó alakja volt. 1918-ban vezetésével alakult meg a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, a MANSZ. A 25 éven keresztül működő szövetségnek Hódmezővásárhelyen is működött csoportja. Az elmúlt napokban voltak, akik megdöbbentek, hogy az ő nevét vettük fel, elhatárolódtak és azt kérték, változtassunk nevet. Én voltam, akinek hívó szavára megalakult a polgári kör és én voltam az is, aki könyvet írt a hódmezővásárhelyi izraelita hitközség első világháborús szerepvállalásáról. Az én számból antiszemita kijelentést sem eddig, sem ezután nem fog hallani senki, mint ahogy tár­saimtól sem – emelte ki.

A nemzetpolitika ­lakmuszpapírja

Grezsa István miniszteri biztos „Száz év, öt ország. Kárpátalja” címmel tartott előadást a népes hallgatóságnak.

– A 150 ezres kárpátaljai magyar közösség lakmuszpapírja a magyar nemzetpolitikának, hiszen hosszú évek óta számos ok miatt nehéz helyzetbe kerültek mind gazdaságilag, mind pedig politikai-társadalmi helyzetüket tekintve – mondta Grezsa István.

Hozzátette, ebben a helyzetben mást nem tehet a magyar nemzetpolitika, mint nem engedi véglegesen és végletesen leszakadni ezt a nemzetrészt. Grezsa István kiemelte, a Trianon óta eltelt egy évszázad nem hosszú idő a történelemben.

Az újrakezdések edzették őket

– Ha valaki megélte ott a 100 évet és ha nem hagyta el soha a faluja határát, akkor is öt ország állampolgáraként élt. Minden országváltás a kárpátaljai közösség teljes lenullázódásával járt. Ez a sok újrakezdés nagyon edzett és ütésálló közösséggé erősítette a kárpátaljaiakat. Annak ellenére, hogy rengeteg hír jelenik meg, mégis nagyon keveset tudunk róluk. Nagyon kevés magyarországi és más turista keresi fel azt a vidéket, pedig mind természetileg, mint történelmileg gazdag vidékről van szó.