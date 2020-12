Száz gyerek ünnepét teszik idén szebbé

Bárki csatlakozhat jövő hét keddig az Egy szívvel közösen nevű ajándékgyűjtéshez, amit a papnövendékek indítottak útjára. A csomagok már javában készülnek, hogy a nehéz sorsú gyermekek karácsonya is édes legyen.

– A pandémia miatt idén nem tudnak az oktatási intézményekben lelki napot tartani a Szent Gellért Szeminárium papnövendékei, ezért úgy döntöttek, hogy ha már lelki ajándékot nem tudnak adni a fiataloknak, akkor valami kézzel foghatóvá teszik szebbé a karácsonyukat. Ezért indították el első ízben az Egy szívvel közösen nevű ajándékgyűjtést, ami szeretnék, ha hagyománnyá válna – számolt be a Délmagyarországnak Serfőző Levente szemináriumi prefektus.

Megtudtuk, összesen száz, a Szeged–Csanádi Egyházmegyében élő nehéz sorsú gyermeknek szeretnének ajándékcsomagot juttatni, ebből 11 már el is készült, ezt a szeminárium papnövendékei ajánlották fel, többek között Farkas Tibor és Tapodi Krisztián is.

Ők csomagolás közben la­punknak elmondták, a gyűjtéshez december 15-ig bárki csatlakozhat 2, 4 és 6 ezer fo­­rint értékű ajándékcsomagok felajánlásával. Farkas Tibor megjegyezte, személyes példájából kiindulva is fontosnak tartotta a kezdeményezést, hiszen ő is szegény családból származik, így neki is jólesett, amikor karácsonykor a helyi plébánia közösségétől csokit, ajándékot kapott, ez emelte az ünnepi hangulatot, és édesebbé is vált mindettől.

Mivel 6 és 14 év közötti fiatalokat ajándékoznak meg, ezért célszerű a csomagok összekészítése előtt jelezni a 20/220-6916-os telefonszámon vagy az [email protected] e-mail-címen az adományozási szándékot. Így mindenki kiválaszthatja, hogy hány éves gyermeknek és mekkora értékű ajándékot szeretne adni. Hozzátették, a gyerekeket a hitoktatók közreműködésével választották ki, így az ő segítségükkel jut majd el a meglepetés minden címzetthez még karácsony előtt.

Az adományokat a szemináriumban, vagyis a Dóm tér 5. szám alatt lehet leadni egy leegyeztetett időpontban, vagy az Aradi vértanúk tere 2. szám alatt, a Püspöki Irodában is meg lehet tenni, ott a portán lehet elhelyezni a csomagokat hétköznapokon 8 és 17 óra között.