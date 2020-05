Százados a Kastélyotthon élén

A 200 férőhely fölötti idős­otthonokba intézményparancsnokokat nevezett ki – az egészségügyi miniszter javaslatára – a belügyminiszter. Ez országosan összesen 18 intézményt érint, Csongrád megyében kettőt: a Nagymágocsi Kas­tély­otthont és a hódmezővásárhelyi Kovács-Küry Időskorúak Otthonát.

Nagymágocson Gurmai Péter honvéd százados látja el a feladatot április 30-tól. A megbízatását – az egészségügyért felelős miniszter javaslatára – a belügyminiszter írta alá.

A járványügyi feladatok betartását is ellenőrzi

– Vezetési, irányítási és ellen­őrzési tapasztalatokkal érkeztem a feladatra, hogy elősegítsem a vírus elleni eredményes és hatékony védekezést, annak érdekében, hogy a járvány ne jusson be ismét az intézmény falai közé. A költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának, valamint a járványügyi intézkedések betartásának ellenőrzése tartozik hozzám – mondta Gurmai Péter honvéd százados, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred hivatásos állományú tisztje, a Nagymágocsi Kastélyotthon intézményparancsnoka, aki ápolási, gondozási kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést.

Elegendő felszerelésük van a védekezéshez

– Eddig két alkalommal végeztem ellenőrzést. A benyomásaim kedvezőek. A szükséges egyéni védőfelszerelésekkel, felületfertőtlenítőkkel rendelkezik az intézmény. Az időseknek a szobában nem, de onnan kilépve kötelező a szájmaszk viselése. Ezt nagy többségében betartják, erre az ápolók nagyon odafigyelnek. Az idősek a kastélyt nem hagyhatják el, ez a hangulatukra is rossz hatással van, de tudják, hogy ez az intézkedés az ő érdeküket szolgálja – folytatta lapunknak Gurmai Péter, az intézmény parancsnoka.

Tesztelték A kastélyotthon lakóit és dolgozóit

Mint ismeretes, az ország idős­otthonai közül először a Nagymágocsi Kastélyotthonban diagnosztizáltak koronavírusos betegeket. Az egyik gondozott elesett, ezért került be a szentesi kórházba. A koronatesztet is elvégezték nála, mivel nagyon köhögött. A bácsi eredménye pozitív lett. Ezt követően tesztelték a kastélyotthon valamennyi gondozottját, illetve a dolgozókat is. Az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott, további 7 idős lakónál is kimutatták a koronavírus-fertőzöttséget. Az intézményt később, az országos program részeként, a katonaság fertőtlenítette.

Meggyógyultak a koronavírusos betegek

Az idősek állapotáról, a személyiségi jogaikra hivatkozva, nem adott tájékoztatást az operatív törzs. Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter-helyettes viszont a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be április 16-án, hogy meg­gyógyult és visszamehetett az a két koronavírussal fertőzött beteg, akiket korábban a nagymágocsi otthonból szállítottak az intézménybe.

– A híradásokban valóban 8 fertőzöttről beszéltek, de kórházba összesen 2 koronapozitív beteg került. Gyógyultan tértek haza. A kastélyotthon vezetésével azon dolgozunk, hogy megelőzzünk egy esetleges újabb fertőzést – mondta lapunknak Gurmai százados.