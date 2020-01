Százával pusztultak el a halak a Holt-Tisza közelében a lakók szerint

Nagymértékű halpusztulásról kaptunk hírt a gyálai Holt-Tisza közeléből. A lakosok szerint százával lebegtek a tetemek a csatorna vizén, a katasztrófavédelem körülbelül negyvenet talált, mi is láttunk döglött halat bőven. A vízből mintát vett a katasztrófavédelem mobil laborja és a csatorna kezelője, a Szegedi Vízmű Zrt. Jövő hét közepén várható eredmény.

Tömegével pusztultak el a halak a gyálai Holt-Tiszánál, január 18-án fedezték fel a helyi lakosok a tetemeket – olvastuk abban az e-mailben, amit Molnár Zoltánné, a Gyálaréti Lokálpatrióta Egyesület vezetője juttatott el lapunkhoz. Mellékelte a bejelentést a katasztrófavédelem felé, amiben az állt: a gyálai Holt-Tiszában a klebelsberg-telepi lakosok nagyarányú halpusztulást észleltek. Úgy vélik, ez felveti, hogy ismeretlen elkövető szennyező, mérgező anyagot engedett a holtágba. Százával láttak döglötten lebegő halakat a hattyasi csatornaszakaszon, ami a Kecskés-telep és Klebelsberg-telep közötti vasúti töltéssel párhuzamos. A víz január eleje óta gőzölög.

Bejárást tartottak a helyszínen

Kérdéseinket elküldtük az ATIVIZIG-nek: válaszukból kiderült, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei és a katasztrófavédelem szerdán bejárást tartottak a helyszínen. A szakemberek megállapították, hogy a panasszal jelzett helyszín egy üzemi csatorna, a gyálai Holt-Tisza közvetlen közelében. A Sziget és a Titeli utca közötti csatornaszakaszról van szó.

Molnár Krisztinától, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a helyszínen körülbelül 40 darab elpusztult, kisebb méretű halat találtak. A katasztrófavédelem a bejelentést követően haladéktalanul megindította a vizsgálatot, mobil laborjuk mintát vett a vízből. A vizsgálatok – ahogy a többi beérkezett, gyálai Holt-Tiszát érintő bejelentés esetében is – zajlanak.

Elszállítják a döglött halakat

Vízmintát akkreditált laborba a terület kezelője, jelen esetben a Szegedi Vízmű Zrt. küldhet. A vízműnél is érdeklődtünk, tudnak-e a szennyezésről, és azt a választ kaptuk, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. munkatársa is részt vett a helyszíni bejáráson.

– Haladéktalanul megkezdtük az eset kivizsgálását, összeszedjük és – az előírásoknak megfelelően – elszállítjuk az elpusztult halakat. Január 22-én akkreditált vízmintát vettünk, amelynek vizsgálata jelenleg folyamatban van, valamint a csatorna teljes szakaszának átvizsgálásával igyekszünk mielőbb feltárni a halpusztulás okát – foglalta össze a fejleményeket Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű Zrt. kommunikációs vezetője. A laborvizsgálatok eredménye jövő hét közepére várható.

Gőzölög a csatorna vize

Mi is megnéztük az említett csatornát tegnap. A Sziget és a Titeli utca közti szakaszon kevesebb, a Titeli utca után több haltetemet láttunk a vízben a part mentén lebegni. Egy-egy belógó ágnál feltorlódtak a döglött halak, ezeken a részeken a szagukat is lehetett érezni. A csatorna vize enyhén most is gőzölgött. Amint elérhető lesz a vizsgálatok eredménye, visszatérünk rá lapunkban.