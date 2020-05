Százezren voltak tavaly az IH-ban

Majdnem másfél millió forint nyereséggel zárta a tavalyi évet a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. – derült ki a városi tulajdonú cég beszámolójából. Ahogy az összes szegedi önkormányzati vállalkozás mérlegét, ezt is a közgyűlésnek kellett volna elfogadnia. Azonban a koronavírus-járvány miatt sok jogszabály megváltozott, ezért a képviselők véleményezhették ugyan a dokumentumot, de az elfogadásáról Botka László polgármester döntött.

Arról, hogy milyen évük lesz idén, még lehetetlen bármit is mondani, hiszen a járvány a cég több tevékenységét is érintette. A Szegedi Ifjúsági Napokat viszont, úgy néz ki, megtarthatják augusztus végén, hacsak nem robban be addig újra a járvány. A tavalyi adatokból, illetve a beszámolóból, amelyikben sorra veszik a tevékenységeket, kiderült, hogy az IH Rendezvényközpontba – fennállása óta először – több mint százezren látogattak el.

Jól teljesített a Szegedi Ifjúsági Napok, azaz a SZIN is. Tavaly összesen 175 zenei program volt, 1490 fellépővel. A fesztiválozók felét a 26–35 éves korosztály adta, 45 évesnél idősebbek mindössze 3 százaléknyian mentek a partfürdőre szórakozni.

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. beszámolójában hosszú táblázatban sorolták fel, hogy ­mennyit és mire költöttek tavaly, és ebben sok érdekesség van a fesztivállal kapcsolatban is. Kiderült például, hogy a tavalyi nagy kedvenc Welhello együttes 4 millió forintért jött Szegedre, a Belga ennél 400 ezerrel többet kért, a Belmondót viszont megúszták félmillió forintból.

A Belvárosi Mozi két nagyobb terme felújítások miatt, 11 nap kivételével, zárva volt. Az előadásokat és rendezvényeket a Délvidék Házban tartották meg. A december 18-i nyitás viszont erősre sikerült, főleg a legújabb Star Wars-film premierje miatt, de persze a felújított épületre is sokan voltak kíváncsiak.