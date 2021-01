Százmilliós fejlesztések Deszken

Elképeszető összefogás valósult meg a településen a járvány első hullámában, de a vírus több közösséget is tönkretett. Király László, Deszk polgármester értékelte lapunknak a 2020-as évet, ami bölcsődefejlesztést hozott számukra.

– Felemás évet zárunk, hiszen a koronavírus a közösségeinkre rendesen rányomta a bé­­lyeget, attól tartunk, hogy a járványhelyzet után nehéz lesz ezeket csoportokat, egyesületeket feléleszteni. Ugyanakkor a vírus első hullámában olyan közösségi összefogás valósult meg itt, ami példaértékű, 2 millió forintnál is több adományt gyűjtöttek össze a cégek és magánszemélyek az önkormányzat számára – mondta el kérdésünkre Király László, Deszk polgármestere.

Családokon segítettek, védekeztek

A helyiektől érkezett felajánlásból szociális segélyt osztottak, családokon segítettek és a védekezéshez szükséges eszközöket szerezték be. Megtudtuk, a biztonságos működés érdekében most 4,5 millió forintot is kapott Deszk, amit a szegedi Fidesz elnöke, Bartók Csaba járt ki számukra.

Király László elmondta, a megyei önkormányzatnak is hálásak, hiszen Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke 20,5 millió forintot lobbizott ki számukra, ezzel csökkenteni tudták egy korábbi energetikai fejlesztésükkel kapcsolatos kiadásukat.

Zöld út a bölcsődének

Szintén pozitívumként értékelte a településvezető azt is, hogy forrást nyertek a Faluház kupolatermének megújítására, míg a belsőt önrészből tudták fejleszteni.

Megjegyezte, hamarosan megkezdődhet a bölcsőde építése is, ugyanis megvan a nyertes kivitelező. Még a járvány első hullámában ér­kezett az önkormányzathoz a jó hír, hogy mintegy 208 millió forint uniós forrást nyertek bölcsődeépítésre.

Egymilliárdos tervek 2021-re

Már a 2021-es tervek is kör­­vonalazódnak, azonban a polgármester szerint először az önkormányzatok finanszírozását kell rendezni, mert így egyik napról a másikra tudnak csak megélni. Király László beszámolt arról is, hogy 300 millióból a csapadékvíz-elvezető rendszert, míg 700 millió forintból a szennyvízhálózatot bővítenék. Emellett a több mint 350 táncost számláló Tiszavirág Néptáncegyesületet is szeretnék támogatni egy táncház megépítésével. Ezekre pályázatot nyújtanak majd be.