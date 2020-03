Szebbnél szebb sapkákat kaptak a Gemma diákjai

Hatvan darab sapkával örvendeztették meg a Gemma Központ fiataljait az algyői Fürge Ujjak Műhelyének tagjai a GyeviKult Nkft. közreműködé­sével.

A napokban érkezett az intézménybe az adomány, amit Gonda Károlyné és Tóth Árpádné vezetők adtak át Kiss Zsuzsanna ügyvezetőnek és a fiataloknak.

– Hatalmas örömmel fogadtuk a segítséget, a tanulók lel­­kesen próbálgatták, kinek me­­lyik áll jól. Szebbnél szebb darabok, mindenki talált neki tetszőt, még az idősebb, 30 év körüli fiataljainknak is jutott olyan, ami nekik trendi. Nem vastag, téli sapkák, hanem át­­menetiek, tehát pont jókor ér­kezett az adomány, már most is használják őket. Az algyői önkormányzattal régóta jó kapcsolatot ápolunk, és most azzal az ötlettel kerestek meg minket, hogy a műhely tagjai szívesen készítenének sapkát nekünk. Eljöttek hozzánk, megnézték, milyen méret kellene, majd egyszer csak megérkeztek hozzánk az ajándékkal – nyilatkozta la­punknak Kiss Zsuzsanna, hozzátéve, volt, aki a kisebb testvérének is vitt a sapkákból, hiszen bőven jutott mindenkinek.

A Tisza-parti község és a központ között még néhány évvel ezelőtt, egy játszótérépítéskor jött létre a kapcsolat, ekkor ka­­pott a Gemma először támoga­tást a településtől. Később a termek berendezésekor padok, székek, játékok érkeztek az al­­győiektől, akik már kupakgyűjtő akciót is hirdettek az intézmény támogatására. Kiss Zsuzsanna szerint a településen élők kedvessége és segíteni akarása végtelen, mindig van egy újabb ötletük, aminek a köz­­pont örül.