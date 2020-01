Szegeden él az ország legfiatalabb regényírója

D. Kaiserer, a Lépj című regény tizenhét éves szerzője és illusztrátora, aki írói álnevén vállalta az interjút. A vajdasági fiút, aki most a szegedi Kőrösy József Szakgimnázium tanulója, elmeséli hogyan lett belőle az ország egyik legfiatalabb regényírója.

– Mi adta a kezdő lökést?

– Egyszer általános iskolában a magyartanárnőmnek azt mondtam, az írók megtehetik, hogy olyan dologról írnak, ami nincsen, erre azt mondta, de te úgy sem leszel író. Bosszantott a hozzáállása. A középiskolai magyartanáromnál újrapróbálkoztam, elmondtam, hogy regényt írok és megkérdeztem, ad-e rá egy ötöst, ha kiadják, mire elnevette magát, és azt mondta, ha kiadják, igen.

– Miről szól a történet és meddig tartott megírni?

– A regény főhőse szenved, miután egy játékra invitálják, amelyben újraélheti életének bizonyos pontjait. Lehetőséget kap másképp dönteni, miközben valakik a háttérben fogadást kötnek arra, hogy dönt. Az írás körülbelül két évig tartott, sokszor újraírtam a fejezeteket. Mondogatták is, hogy sosem fejezek be semmit, hát bebizonyítottam, hogy tévednek.

– Volt olyan felnőtt, aki tudott a terveidről és támogatott?

– Igen, a szüleim. De ők nem először hallották már, hogy regényt írok. Eleinte nem akartam nekik megmutatni, hogy meglepetés legyen, de végül néhány ismerősöm kivételével, ők olvasták el az egészet elsőként és örültem, amikor tetszett nekik.

– Hogyan sikerült kiadót találni?

– E-mailben írtam az első kiadónak, akik ajánlottak egy másikat, ők pedig kiadták.

–Te magad illusztráltad is a könyvet.

– A rajzok előbb születtek meg, mint a történet, de ez is egy hosszú folyamat volt. Nem tudtam rajzolni, a zsebpénzemen akartam rajzszereket venni, de mikor megláttam az árakat, majdnem elájultam. Ekkor támadt az ötletem, hogy az iskolában van kréta, ezért a szünetben elkezdtem a táblára rajzolni. Az osztálytársaim, akik jártak valamilyen rajztanfolyamra, szakkörre, egyből mondták, hogy nem tudok rajzolni. Igazuk volt, tényleg rondákat rajzoltam, de nem adtam fel. Két évig rajzolgattam így, közben összegyűlt a pénzem is rajzfelszerelésre. Egyszer a tanár, amikor a táblára írt, nem a rajzomat, hanem inkább a saját szövegét törölte le. Na, az jól esett.

– Lesz-e folytatás?

– Ez a regény puzzle-darabként illeszkedik egy nagyobb történetbe, amelynek más a főszereplője, aki itt még csak egy mondat erejéig jelenik meg. Szóval igen, lesz.