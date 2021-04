Szegedi céghez kerül át az algyői hulladékudvar májustól

A megszokott nyitvatartással és árakkal várja az algyőieket a helyi hulladékudvar a jövőben is, annak ellenére, hogy májustól a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. lesz a működtető. Bevezetik a számítógépes ellenőrzést, így könnyedén kiszűrik majd a jogosulatlan szemétleadásokat.

Algyőn hosszú évek óta hulladék­udvar üzemel helyben a Kuktor közben, ahová a helyiek közül bárki elviheti szelektíven válogatott hulladékát, sőt még a zöldhulladék is leadható ott. Ráadásul lakóingatlanokként naponta egy köbméternyi szemetet ingyen fogadnak be. Megnyitása óta az önkormányzati tulajdonú Gyeviép Nkft. üzemelteti, egészen május elsejéig, ugyanis akkortól már a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. végzi a működtetést.

– Már alá is írtuk a szerződést, ami azért nagy előrelépés a település életében, mert az önkormányzatnak minden évben 29 millió forintba került az üzemeltetés, azonban mi nem vagyunk hulladékkezelők, ezért is tartottuk fontosnak, hogy átkerüljön a szegedi céghez az udvar. A szegedi társaság részéről is olyan visszajelzés érkezett, hogy szívesen átvállalnák a feladatokat, így sikerült a megállapodás – ismertette az előzményeket Molnár Áron polgármester.

Arról is beszámolt, hogy a korábbi feltételekkel kötötték meg az új szerződést, vagyis

maradnak a díjak, az ingyenesség egy köbméterig, valamint a nyitvatartás is változatlan, tehát az ünnepnapok kivételével mindennap 7 és 19 óra között lesz lehetőség a hulladék leadására.

– A jövőben is csak az vi­heti az udvarba a szemetet, aki befizette a hulladékszolgáltatási díjat, ezt pedig még egyszerűbben ellenőrzik majd a jövőben, ugyanis egyetlen új­­donság a számítógépes rendszer bevezetése lesz, amivel átláthatóbb lesz a szolgáltatás. Akik nem fizetik be a díjat, vagy nem algyőiek, nem élhetnek a leadási lehetőséggel, valamint a vállalkozások sem, az új rendszerrel az ilyen átfedések is ki­­szűrhetők lesznek – emelte ki.

Egyébként azért is döntött úgy az önkormányzat, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodáshoz kerül az udvar működtetése, mert a kommunális és szelektív hulladékszállításról is ez a cég gondoskodik helyben. Molnár Áron megjegyezte, a hulladékudvarra óriási igény van, megnyitásával elérték a célt, megszűnt ugyanis az illegális szemétlerakás a községben és annak környékén.