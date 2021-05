Szegedre érkezett Karikó Katalin – Videó, fotók

Szerda reggel a városházán járt Karikó Katalin kutatóbiológus, aki kedden már szegedi halászlét is fogyasztott a városban. Pénteken Szeged díszpolgárává avatják a világhírű biokémikust, ezt a Széchenyi térről bárki követheti majd maszkban. A hét során a múzeumba is ellátogat, diákokkal és egyetemistákkal találkozik majd, valamint egy könyvritkaságot is örökbe fogad.

Szerda reggel megérkezett megyeszékhelyünkre Karikó Katalin kutatóbiológus, akit Szeged polgármestere virágcsokorral köszöntött a városháza előtt. Ezt követően a dísztermet tekintette meg a biokémikus, majd a polgármester irodájába vonultak beszélgetésre. A halászlé kihagyhatatlan Itt Karikó Katalin elmondta, minden évben, amikor Magyarországon jár, akkor Szegedre is ellátogat, kivétel volt viszont 2020, amikor megbetegedett hazautazásakor, így a szegedi látogatás elmaradt. Hozzátette, utoljára 2019-ben járt itt, a szegedi utazásai során pedig sosem hagyja ki a halászlét, így volt ez most is, már kedden evett a híres szegedi ételből. Megjegyezte, emellett a barátokkal is szokott ilyenkor találkozni, valamint a volt csoporttársaival is szerveznek találkozót mindig. Szeged pénteken köszönetet mond A város polgármestere többek közt arról beszélt a kutatónak, hogy mióta a rettegett világ és Szeged is értesült róla, hogy megvan a koronavírus elleni vakcina, és ahhoz a szegedi kötődésű Karikó Katalinnak meghatározó köze van, azóta várták, hogy a városba látogasson. Botka László beszámolt arról is, hogy a világhírű biokémikus a pénteken 16 órakor kezdődő városnapi díszünnepségen veszi át a Szeged díszpolgára címet. Jelezte, az ünnepség a városháza előtt lesz, erre százan kaptak meghívást, de a Széchenyi térről maszkban bárki követheti az ünnepséget, ugyanis egy nagy LED-falra kivetítik a közgyűlést. A városvezető Karikó Katalinnak arról is beszélt, hogy minden évben ilyenkor Szeged napját ünneplik, ehhez kötődően a város jelképes kulcsát is megmutatta a kutatónak. Mint mondta, minden szabad királyi város rendelkezik egy ilyennel. Beszámolt arról is, hogy ha most kitekintenének a polgármesteri iroda ablakából, akkor a Borfesztivált láthatnák, de a járványhelyzet miatt idén sem tudják megrendezni azt. Háromnapos szegedi látogatás A szintetikus mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója a városháza után a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba, kutatói pályafutásának kiinduló helyére is ellátogat szerdán, itt szakmai egyeztetést is folytat a szegedi kollégáival. A hét hátralevő részében találkozik a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium biológia szakos diákjaival, valamint a Szegedi Tudós Akadémia tehetséggondozó programjában résztvevő hallgatókkal is. Emellett látogatást tesz a tavaly felújított Móra Ferenc Múzeumban, ahol többek közt a Folyónk és földje című új természettudományi kiállítást tekinti meg. Ezután egy könyvritkaságot is örökbe fogad majd a Somogyi-könyvtárban. Az eseményekről lapunk minden nap részletes beszámolót ad.