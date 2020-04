Szegedre is jutott az algyői maszkokból

Több mint kétszázötven darab szájmaszkot varrt két hét alatt az Algyői Foltvarrók Köre.

Az első adagot, százhuszonhat da­­rabot már át is adták az Algyői Egyesített Szociális Intézmény­ben (AESZI) dolgozóknak, ugyanis ők vitték házhoz a helyieknek a védőeszközt, el­­sősorban az időseket segítették ezzel.

Az Algyői Foltvarrók Körének vezetőjétől, Izbékiné Cseuz Gabriellától megtudtuk, elkészült a második adag is, így valószínű, hogy még az ünnep előtt kiosztják az algyőieknek az AESZI dolgozói, akik már jelezték is, hogy igény van rá. A maszkokhoz az anyagot a Gyevikult Nkft. segítségével szerezték be, illetve egy helyi magánszemély is ajánlott fel. Nehézség volt viszont, hogy kellő mennyiségű gumit szerez­zenek a varráshoz, hiszen a meglévő ötven métert már az első héten felhasználták, végül a kör egyik hódmezővásárhelyi tagja tudott vásárolni lakóhelyén.

Izbékiné Cseuz Gabriella el­­­­mondta, főként az idősebb korosztálynak szerettek volna segíteni ezzel, illetve azoknak, akik nem tudják megvásárolni a maszkot üzletben, hiszen nem adják olcsón. Kiderült, a helyiek mellett a szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klini­kára is juttattak belőle egy algyői egészségügyi dolgozó által, valamint a koraszülött-­mentőautón is dolgozik algyői szakember, így nekik is adományoztak belőle.

Algyőn sokat tesznek a védekezés érdekében, az orvosi rendelő bejáratához a napokban önműködő kézfertőtlenítő adagolót tettek, illetve az önkormányzat ezer darab szájmaszkot vásárolt.