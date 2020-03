Székkutasi lány a divatvilág kifutóin

A 20 éves székkutasi Giay Adrienn élete négy éve hatalmas fordulatot vett. Modell lett, bejárta már a fél világot. A koronavírus a divatszakmát is kényszerpihenőre ítélte, így Adrienn is egy hónapja itthon van.

– Egy szegedi bevásárlóközpontban sétáltam a barátnőmmel. Odalépett hozzám egy lány, és megkérdezte, szeretnék-e modell lenni? Először azt hittem, ez valamilyen átverés. Elmondtam édesanyámnak, és úgy döntöttünk, megnézzük, mi ez. Elmentünk a castingra és beválogattak a csapatba, ahonnan a VM Modellügynökséghez kerültem – elevenítette fel a kezdeteket Adrienn.

Horvátországban egy táborban tanulta meg, hogyan kell a kifutón sétálni, milyen egy fotózás, de még azt is, hogy egészséges táplálkozással hogyan figyeljen az alakjára. A tábor után nem sokkal már meg is kapta az első munkáját Milánóban.

Adrienn Milánóban és Hongkongban már többször dolgozott, de Párizsban és Pekingben is kapott feladatokat.

– Thaiföldön egy samponreklám és egy szépségklinika arcaként ismerhettek meg a tévénézők. A milánói, párizsi, hongkongi és makaói Fashion Week kifutóin is szerepeltem és számos fotózáson vettem részt, főként magazinoknak. Minden munkát casting előz meg – mesélte a fiatal modell, akivel Székkutason találkoztunk.

Adrienn arról is beszélt, hogy nem könnyű a modellek élete. Volt már olyan fotózáson, ami 15 percig tartott, de olyanon is, amelyik 16 órán át – mondta.

A tanulást sem hanyagolta el. Az orosházi Táncsics-gimnáziumban érettségizett. Szeretne diplomát is szerezni, jelentkezett egy budapesti egyetemre, a kommunikáció érdekli.

Adrienn a koronavírus miatt egy hónapja itthon van. Addig sem unatkozik, sokszor találkozik a barátaival és gyakran látogatja a Vásárhelyen tartott két lovát is.