Szélesítik a makói Hédervári utcát

Ezekben a napokban szélesítik ki a Hédervári utcát Makón – ez az út azért fontos, mert a református ótemetőhöz vezet, gyakran forgalmas. Hasonló beruházásokra a város idén közel 50 milliót költ.

– Itt gyakran fordult elő, hogy a kerékpárosok az egymás mellett elhaladó autók miatt kénytelenek voltak az út széléről a padkára húzódni, ami viszont megsüllyedt, repedezett volt. Ebből több baleset is származott – mondta a makói Hédervári utcában Botlik Anita, a körzet önkormányzati képviselője, akit a környék lakói a probléma miatt gyakran kerestek az elmúlt hónapokban.

Az utca keskeny, ráadásul for­­galmas, hiszen a város egyik legnagyobb temetője mellett, és Gerizdes városrészbe vezet. Most megkezdődött a padka ja­vítása 700 méteren, vele együtt az úttest szélesítése. Mágori András városüzemelési tanácsnoktól megtudtuk, a munkát egy külső vállalkozóval együtt a Városgazdálkodás végzi 1,4 millió forintos költségvetéssel. Szerte a városban a hasonló be­­ruházásokra idén közel 50 milliót költenek azokkal a területi képviselőkkel egyeztetve, akik a költségvetést is elfogadták. Mágori azt mondta, ennél több pénzre is szükség lenne, de a jelenlegi helyzetben ezt is meg kell becsülni.

A polgármester, Farkas Éva Erzsébet a beruházás megtekintésekor arról beszélt, hogy bár vannak nagyobb munkák, amiket a veszélyhelyzet miatt egyelőre kénytelen volt felfüggeszteni az önkormányzat, ilyenkor is fontos, hogy minden városrészben megtörténjen az utak karbantartása, az árkok takarítása vagy például a zöldterületek gondozása. A járványveszély elmúltával a képviselő-testület új költségvetést alkot, és számba veszi az elmaradt, elhalasztott beruházásokat is – tette hozzá a városvezető.