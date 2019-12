Személyre szabott segítség az áldozatvédelmi referensektől

Komoly munkát végeznek a rendőrségen dolgozó áldozatvédelmi referensek. Például ők tájékoztatják az áldozatokat, de fontos munkájuk a megelőzésben való részvétel is.

– Az áldozatokkal való törődés, az érintettek biztonságérzetének növelése alapvető társadalmi érdek, nagyon fontos feladat – mondta a Délmagyarországnak Csete Ágnes. Csongrád megyében a rendőrségen összesen nyolc áldozatvédelmi referens lát el – elsősorban áldozatsegítéssel kapcsolatos – feladatokat. Minden rendőrkapitányságon van egy referens, valamint a mórahalmi rendőrőrsön és Szegeden, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályán. Utóbbi Csete Ágnes, aki egyben koordinálja kollégái áldozatsegítő tevékenységét is.

– Az áldozatvédelmi referensek feladatai közé tartozik például, hogy tájékoztassák az áldozatokat, de fontos munkájuk a megelőzésben való részvétel is. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozó szervezetekkel, például a megyei kormányhivatal járási hivatalainak áldozatsegítő szolgálataival, az orosházi regionális krízisambulanciával, civil szervezetekkel – mondta az őrnagy. Ha valaki kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel, fel kell dolgoznia annak hatásait. Ebben az áldozatsegítő szolgálatoknak is fontos szerepe van. A szolgálat munkatársai minden hozzájuk forduló embernek segítenek érdekei érvényesítésében, tájékoztatást adnak az áldozatok alapvető jogairól, az őket megillető egészségügyi és szociális ellátásokról. Szükség esetén közreműködnek az illetékes szervezetekkel való kapcsolatfelvételben, a bűncselekmény okozta trauma feldolgozásához pedig szakszerű érzelmi segítséget nyújtanak. Az áldozatsegítők az eset körülményei alapján már telefonon tájékoztatást adnak arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez, az áldozatsegítő szolgálat támogatásainak igénybevételéhez.

Azt is megtudtuk, hogy az ál­­dozatok nagyobb részben nem személyesen, hanem e-mailben, vagy telefonon keresik meg a rendőrség áldozatvédelmi referenseit, akik szintén személyre szabott felvilágosítást, segítséget nyújtanak számukra, illetve közvetítik más szervezetek segítségét. Amennyiben áldozatként még nem tett valaki rendőrségi feljelentést, ezzel kapcsolatban is tájékozódhat náluk. Bizonyos áldozatsegítő támogatásoknál ugyanis az ügyintézéshez szükséges a büntetőeljárás elindulásának igazolása is – tájékoztatott Csete Ágnes.