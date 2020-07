Szemétszedő akciót hirdettek Makón

Az ötletgazda, Csermák Szilvia, a Zöld Város program tanácsnoka.

Szemétszedő akciót hirdet szombaton délelőtt fél 10-re a makói önkormányzat. Az ötletgazda, Csermák Szilvia, a Zöld Város program tanácsnoka elmondta: hasonló városszépítő akciót korábban is szerveztek, és akkor elhatározták, két-három havonta megismétlik – a járványhelyzet azonban közbeszólt.

Az érdeklődőket most a városháza udvarán várják, ahol kapnak védőkesztyűt, szerszámokat, illetve szemeteszsákokat. A csapatokat arra kérik, a kerékpárutak mentén, a városba vezető utak környékén, lakótelepeken és játszótereken szedjék össze a hulladékot. A városgazdálkodási és városüzemeltetési divízió vezetője, Szűcs Gábor hozzátette: az akcióhoz kollégái is csatlakoznak, a városháza elől két takarítógép indul el, amelyek a város üzemeltetésében lévő utakat és a belváros legfontosabb épületeinek környékét söprik majd. Két teherautót is kiküldenek, amelyekkel elszállítják az önkéntesek által összeszedett és bezsákolt hulladékot. Az akció várhatóan egész délelőtt tart.