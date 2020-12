Szempillás tök Kübeken

Néhány hete írtunk a Bem utcai óvodában látott maszkos tökről, ami az óvodai tökárverésre készült: szemüveget viselt, úgy festett, mint egy szigorú orvos. Megtaláltuk a párját – rögtön erre gondoltunk, amikor megláttuk kollégánk fotóján a szempillás tököt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A kép Kübekházán készült novemberben, a Kübecker Manufaktur mellett. Autó lámpája fölött láttunk már fekete szempillát, tökön most először, az autón is meglepődtünk, de mivel egy kozmetika előtt parkolt, feltételeztük, gazdája cégére is lehet egyben. Ez lehet a helyzet a fehér maszkot és sapkát viselő tökmenyecskével is, hiszen ahol őrködik, ott helyi kézműves finomságokat lehet kapni. Ez a tökmenyecske még akár most is ép lehet, csak nyugdíjba ment, mert a helyiségek már karácsonyi díszben pompáznak – feldíszítették, ahogy szokás, hiába nem fogadhatnak most vendégeket.

Nem úgy, mint az óvodai, amely valószínűleg már megrohadt vagy egyéb véget ért – bár egyben tovább bírják, mint lámpásnak megfaragva. Még most, decemberben is látni dísztököket az ablakokban, előkertekben, a mieinket sem tette tönkre az első fagy. Végül is nincsenek útban senkinek. Ha már októberben kikerülhetnek a boltokba a csokimikulások meg a karácsonyi dekoráció, akkor a tökök is ellehetnek a fenyőágak mellett.