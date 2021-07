Szent Anna ünnepét háromnapos programkavalkád kísérte Algyőn – Fotók

A szülő a teremtő Isten munkatársa – mutatott rá Balogh Ottó gyulai káplán vasárnap Algyőn. Búcsúi szentmisét mutattak be a Szent Anna templomban, ahol az időseket és a nagyszülőket is ünnepelték. A Tisza-parti községben a templom védőszentjének ünnepét háromnapos programkavalkád ölelte át. Az elszármazottak is találkoztak.

Ezt ne hagyja ki! Leszámolásokat hozhat a Momentumban a Cseh Katalin körüli botrány – Ferenc pápa a mai napot az idősek és a nagyszülők világnapjává tette, vagyis a Szent Anna és Szent Joakim, Jézus nagyszüleinek ünnepéhez közel eső vasárnapot. Azért vezette be ezt az ünnepnapot, hogy nyomatékosítsa: a mai emberének van mit tanulnia Szent Annától, akinek helytállása Szűz Márián keresztül visszatükrözőik Jézus személyében. Szűz Mária ott volt gyermekének minden pillanatában – hangsúlyozta Balogh Ottó gyulai segédlelkész vasárnap az Algyőn bemutatott ünnepi szentmisén. Szent Annát, az algyői templom védőszentjét, Szűz Mária édesanyját ünnepelték. Balogh Ottó kiemelte: a szülők és a nagyszülők által új élet bontakozik ki, és ez nagy feladatot ró rájuk. – A legnagyobb odafigyeléssel kell nevelni, minden szükségest megadni a gyermek számára. A gyermek első felelős nevelője nem az állam vagy az iskola, hanem a szülő, tehát a szülőknek és a nagyszülőknek küldetésük van – tette hozzá. A káplán rámutatott: az ember a saját élete folyamán minden pillanatban tanul és fejlődik, és bár a lexikális tudást az iskolában kapja meg, de a szülőktől szerzett tapasztalat és ismeret szerint éli az életét. Leszögezte: a szülő a teremtő Isten munkatársa. Balogh Ottót napra pontosan egy évvel ezelőtt, július 25-én szentelték pappá Szegeden, azóta pedig nem volt papszentelés az egyházmegyénkben, így a hívek az újmisés áldásában részesültek vasárnap. Az ünnepi szentmisét a templomi lobogókkal kísért körmenet zárta. A templomot pedig árusok sokasága fogta közre, és persze körhintából sem volt hiány a gyermekek örömére. A településen egyébként számos program ölelte át a búcsúi ünnepet, többek közt táncbemutatókat és koncerteket rendezett a Gyevikult Nkft, valamint a fröccsterasz is megnyílt. Egy év kihagyás után szombaton az Algyőről elszármazottak találkoztak. Teljesen megtelt a helyi faluház színházterme, az Ősgyeviek Baráti Körének tagjaiból 100-an kapcsolódtak ki együtt és idézték fel a régi szép emlékeket. – A 120 tagból sajnos nem tudott mindenki eljönni, mert csak oltási igazolvánnyal lehet jelen lenni. 35 évesek vagyunk ma, többek közt ezt is ünnepeljük. Eddig minden évben megrendeztük a találkozót, ez alól csak 2020 volt kivétel a járványhelyzet miatt. Kezdetben csak elszármazottak voltak a körben, később viszont a jelenleg is Algyőn és Szegeden élők közül is többen csatlakoztak hozzánk – számolt be lapunknak Rády Samirné, a kör elnöke. Beszédtémából és programból sem volt hiány. A közös ebédre marha pörkölt főtt, délután Meggyesi Csabi egyórás eladást tartott, amelyen mindenki táncra perdült, a zenészek jóvoltából pedig estig meg sem állt a buli.