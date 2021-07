Szentes legöregebb kőépületét restaurálják

Rövidesen megkezdődhet Szentes legrégebbi kőépülete restaurálásának újabb szakasza. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendkívüli támogatásából megújulhat a Péter Pál Polgárház lábazata, a belső tornác, valamint vízszigetelést végeznek az épületen és új vakolatot kapnak a külső falfelületek is. A Koszta József Múzeum kiállítóhelye értékéhez méltó megjelenést kap.

A Péter Pál Polgárház az elmúlt években folyamatosan megújult, hol látványosabb, hol kevésbé látványos formában. Három éve az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából, a Kubinyi Ágoston Program forrásaiból alakították ki a kül- és beltéri polgári konyhát.

– Idén szintén e programnak köszönhetően mintegy kétmillió forintból az épület teljes fűtési rendszere megújul, ezzel javulnak a műtárgyak állagmegóvásának feltételei, valamint a látogatók komfortérzete is. Fűthető lesz az épület pincéje is, így akár télen is lehet majd rendezvényeket tartani az alsó szinten az igényes kiállítások mellett. Hasonlóan ahhoz a korszakhoz, amely az egykori szentesi muzeológus, Rózsa Gábor nevéhez köthető, amikor számos találkozó, szakmai és baráti ankét fémjelezte a Polgárházat. A szakminisztérium további forrásokat biztosít arra is, hogy a Péter Pál Polgárház elhasználódott lábazata, a Petőfi utcai oldalon található kerítés, valamint a belső tornác is megújuljon, a szakemberek vízszigetelést végezzenek, és új vakolatot kapjanak a külső falfelületek – tájékoztatott Farkas László, a Koszta József Múzeum igazgatója.

A több mint 190 éves Péter Pál Polgárház Szentes első kőépülete. Az 1830 óta lakott, majd később múzeumként ismert épület a nagy hírű, közmegbecsülésnek örvendő Péter Pál család tulajdonában állt. Az 1980-as évek óta működik muzeális kiállítóhelyként, ahol a látogatók a Trianon előtti idők vidéki polgári enteriőrjét láthatják, valamint orvostörténeti kiállítás is helyet kapott az épületben Széchenyiné Csergő Judit gondos gyűjtésének köszönhetően.

A tervezett beruházások révén ismét éke lehet Szentes városának a Péter Pál Polgárház, mely a 19-20. századi magyar polgári kultúrát korhűen bemutató kiállítás tematikája és funkciója révén élő, interaktív múzeumként funkcionál.