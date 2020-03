Szentes ritkán látható értékei

Tíz éve rendez körsétákat a városban a 2009-ben alakult Szentesi Vendégszeretet Egyesület. Tagjai igyekeznek megismertetni a helybeliekkel és a turistákkal a település értékeit.

– Egyesületünk azzal a céllal működik, hogy bővebb, részletesebb információkat adjunk városunkról az idelátogatóknak és a helybelieknek, összefogjuk a turizmusban érdekelt vállalkozásokat – mondta Mat­­kócsik Pál Ferenc, a Szente­­si Vendégszeretet Egyesület el­­nöke. Hozzátette: utóbbi nem sikerült maradéktalanul, bár a témában 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban is tartottak turisztikai konferenciát. Törekvésük továbbra is az, hogy a helyiek és a turisták körében is népszerűsítsék, ismertté tegyék vá­­­rosuk értékeit és őrizzék a hagyományokat.

Séták Szentesen

Körsétákat szinte az alakulástól, 2010-től tartanak, évente tízszer, a város legérdekesebb, legértékesebb pontjaira szervezve programot. Ezekről ismerik a legtöbben őket.

– A körséták öt témakör kö­­ré csoportosulnak: épített örökség, természeti kincseink, szellemi örökség – ismert helyi művészek, közszereplők, gyűjtők –, halottak napja táján temetői séta, és üzemlátogatás. Jártunk már az Árpádban, a Hungeritben, a Legrandban, a légimentő bázison és a la­­pistói-dónáti meteorológiai állomáson. Utóbbit nyáron szer­­veztük, szép időt fogtunk ki, népszerű volt, a mintegy 30 méteres toronyból láttuk a járás minden települését – me­­sélte Matkócsik. Már sok mindent bemutattak, akadnak ismétlődő programok, például a múzeumban és a könyvtárban.

Füzet a körsétákról

Az egyesület elnöke elmondta: számára az egyik legemlékezetesebb a megnyílt Petőfi Szecessziós Házban tartott séta volt, átadására sokat vártak a szentesiek. Az eseményen csaknem 100-an vettek részt és idézték fel emlékeiket a Pe­tőfi Szálló egykori dolgozóival együtt, akiket meghívott az egyesület. 2014-ben az addigi körsétákról Szentes rejtett kincsei címmel füzetet adtak ki, il­­letve idegenvezetőik segítségével magyarul és angolul a belvárost ismertető brosúrát készítettek.

– Idén is megrendezzük, 11. alkalommal a Kézműves ízek fesztiválját, egy másik ren­dez­­vényen felelevenítjük a nép­­zenei hagyományokat, és a strandon is többször megjelenünk a helyi ízek kóstolójával – mondta Matkócsik Pál Ferenc.