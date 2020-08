Szentmise Bálint Sándor boldoggá avatásáért

Bálint Sándor pártfogásáért és boldoggá avatásáért tartottak szentmisét abban a templomban ahová ő is járt, az alsóvárosi, Szegedi Havas Boldogasszony templomban, amelyet Gyulay Endre nyugalmazott püspök celebrált.

Istenünk! Te megengeded nekünk, hogy a kegyelmedet felhasználó embereket, mint példaképeket magunk elé állítsuk és a magunk hivatásában, életében követni próbáljuk. Sándor szolgád szeretett Téged és mindig figyelt lelkiismerete szavára, amelyben a Te szavadat akarta felismerni és utasításodat megvalósítani. Add meg neki a hozzád hűségeseknek megígért mennyei örök életet és add meg nekünk, hogy őt a boldogok között tisztelhessük és így még inkább példaképünknek tarthassuk.

Ima Bálint Sándorért

Ezeket az imalapokat készíttette el a Szeged-Csanádi Egyházmegye a szombati szentmisére, amelyet Bálint Sándor pártfogásáért és boldoggá avatásáért tartottak szombaton az alsóvárosi, Szegedi Havas Boldogasszony templomban, amely zsúfolásig telt az alkalomra, még állóhely is alig akadt. A mise előtt az egybegyűltek ezt felolvasva imádkoztak Bálint Sándor boldoggá avatásáért, amit még 2005-ben az akkori szegedi megyéspüspök, Gyulay Endre kezdeményezett.

„A legszögedibb szögedi”

Bálint Sándor, akit „a legszögedibb szögedinek” tartanak, a 20. századi magyar néprajz és folklorisztika egyik legnagyobb alakja volt, munkássága Szeged és környéke, valamint a népi vallásosság kutatásában is kiemelkedő. Tudományos munkásságát mintegy félezer közleménye, tanulmánya és könyve őrzi.

Tanítás volt az élete

Bálint Sándor vallásosságát, munkásságát Gyulay Endre méltatta, hangsúlyozva, hogy a néprajzkutató is ebben a templomban keresztelkedett. – A tanítás, tudásának és hitének átadása volt életében a legfontosabb – mondta. Megemlítette azt is, hogy ez a nap, augusztus elseje Bálint Sándor születésének napja mellett Vasas Szent Péter bilincsekből való szabadulásának emlékünnepe is.

Hosszú folyamat 2013 áprilisában készült el az úgynevezett positio, a 1980-ban elhunyt szegedi néprajzkutató és művészettörténész élettörténete, amely alátámasztja, hogy Bálint Sándor magas fokon gyakorolta a keresztény erényeket. Már csak arra kell várni, hogy Bálint Sándor közbenjárásával csodálatos gyógyulás történjen, és majd igazolni is kell ezt a csodát. Ez egy hosszú folyamat, amely évekig, de akár évszázadokig is eltarthat.

Fotó: Frank Yvette