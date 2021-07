Szentpéteri Csillával táboroztak az életrevalók

Idén negyedszer rendeztek Életrevaló tábort Makón, ezúttal is a makói születésű zongoraművész, Szentpéteri Csilla részvételével. A visszajáró gyerekek egyre talpraesettebbek, sokan közülük tehetséges muzsikusok is egyben – derült ki a péntek délutáni záró koncerten.

– Nagyon jól éreztem magam a táborban. A kisebbekkel is kitűnően szót értettem, de a legfontosabb az volt, amit Szentpéteri Csillától tanultam a próbák során

– mondta Kovács Luca Laura, a makói Életrevalók tábor egyik résztvevője. Ő már négy éve konzis, most először volt itt. Példája is mutatja, hogy a nagyobbak számára is hasznos volt eljönni. Ő volt a tábort záró, péntek esti koncert egyik legnagyobb tapsot kapott előadója.

Célkeresztben a művészet

Idén már negyedszer rendezték meg a mostanra országos hírű Életrevalók tábort Makón ezúttal harminc helybeli, művészeti vénával is megáldott gyereknek. Egy hétig tartott. A tábort Szentpéteri Csilla, a makói születésű, nemzetközi hírű zongoraművész és Nadobán Zsuzsanna, a Makói Általános Iskola pedagógusa találta ki és ők is vezetik.

Illetve segédkezik benne a művésznő fia, Kristóf is, aki már jól ismeri a várost, a gyerekek komoly, de kedves táborvezetőnek ismerik. Idén a helyszín a Bartók iskola volt, így a tematika elsősorban a művészetre épült. A gyerekek nem csak muzsikáltak, de rajzoltak és festettek is, most főként lovakat ábrázoló alkotások készültek.

Egyre ügyesebbek

A táborról korábban megírtuk, itt a gyerekeket játékos formában az életre nevelik, hiszen miközben kirándulnak, szórakoztató programokon is részt vehetnek. Meg kell tanulniuk beosztani a zsebpénzt, ki kell próbálniuk a bevásárlást, a hivatali ügyintézést, megismerkednek a rendvédelmi szervek tevékenységével, emellett elmosogatnak és el is pakolnak maguk után az étkezéseket követően. Szentpéteri Csilla azt mondta, a gyerekek közül sok a visszatérő vendég, és jó látni rajtuk, hogy évről évre egyre ügyesebbek.

– Szerintem engedni kell őket minél több döntést önállóan meghozni. Ilyenkor általában az derül ki, hogy meglepően találékonyak

– mondta a zongoraművésznő.