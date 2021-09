Szép bordányi és üllési szilvát kínálnak a Mars téri piacon – Galéria

Talán a szilva az első idei gyümölcs, amiből annyi terem idén, hogy lekvárnak – és persze pálinkának – is jut belőle. A sárga- és őszibarack nagyon elfagyott, így aranyáron ment, szilvából 300 forintért már korrekt minőségű hazai termés kapható.

Pénteken a Mars téri piac szabad területén 300 és 600 forint között volt a szilva kilója, és szinte mind mellett ott volt a felirat, hogy magyar termés. Középáron, 450 forintért mérte Attila. – A fajtája Topend Plus, ha jól tudom, és nagyon szeretik a vevők. Tavaly még Jánoshalmáról hoztuk, idén már Nyíregyházáról érkezik ez a népszerű fajta – mondta.

Ennél is népszerűbb a Stanley, három árusból kettő ezt kínálta, hiszen mostanában érik. Ilyet árult 500-600 forintért Koromné Katona Erzsébet is, nagyon jó minőségben.

– Kevesebb termett, mint szokott, de nem veszélyes a kiesés, inkább az a baj, hogy nagyon gyorsan megtámadják a darazsak, így igyekezni kell a szedéssel

– avatott be a részletekbe a bordányi termelő, hozzátéve, a jövő héten már hozza a besztercei fajtát is. Az is megtudtuk tőle, hogy október elejéig lesz szilvája.

Ár/érték arányban a legjobb ajánlat az ugyancsak bordányi Takács Ferencé volt, ő a Stanley mellett egy másik fajtát is kínált, egységáron 300 forintért kilónként. Amikor odaértünk, néhány percet várni is kellett a „nyilatkozatára”, egyszerre három asszony is szedte zacskóba a valóban alkalmi árú gyümölcsöt.

– A barackom csúnyán elfagyott, de a szilvára nem panaszkodom, nagyon szépen terem

– mondta a gazda, akinek 1,5 hektár gyümölcsöse van Bordányban, a Béke dűlőben.

– Idén még csak harmadszorra vásárolok szilvát, gombóc és lekvár is lehet belőle

– válaszolta érdeklődésünkre vevője, Sódar Istvánné. Persze nemcsak Bordányban terem a szilva Csongrád-Csanád megyében, láttunk üllésit is, a Stanley fajtát korrekt áron, 350 forintért mérték.

Jó hír, hogy a multikban is döntően magyar a szilva, és már augusztus második felében lehetett kapni 300 forintos kilónkénti áron – két szórólapon is láttunk ilyen ajánlatot. A hazai szilva szezonja egyébként a sokféleségének kö­szönhetően júliustól egészen októberig tart, és mint oly sok kézimunka-igényes gyümölcsnél, így itt is általános probléma, hogy nehéz megfelelő embert találni a gyümölcsszedésre.

Az Európai Unióban csaknem 160 ezer hektáron termelnek szilvát, a terület jelentősen csökkent, az ezredfordulón ez még 250 ezer hektárhoz közelített – a betakarított termés átlagosan 1,4 millió tonna. Magyarország piaci részesedése az EU-ban 4-5 százalék, amivel nem lehet meghatározó. Európa legnagyobb – Unión kívüli – termelője Szerbia, át­­lagosan 400-500 ezer tonna szilvával, amivel időnként ké­­pes jelentős túlkínálatot és nyomott árakat is generálni.

A magyar szilvatermés körülbelül 75-80 százalékát belföldön értékesítik, a többi exportálják. A hazai friss fogyasztás alacsony, fejenként csupán 1,3 kiló, de emellett jelentős az ipari feldolgozás – és persze fogyasztás –, leginkább lekvár, befőtt és pálinka formájában. A friss/nyers szilvaimportunk csupán egy-kétezer tonna körül alakul, nagyobbrészt Németországból, Macedóniából, Olaszországból és Spanyolországból érkezik. A friss/nyers export jelentősebb, évente 8-12 ezer tonna, aminek fele Németországba kerül, kisebb piac még Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Lengyelország.