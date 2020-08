Szépen terem a málna

Jó idő van idén a málnára, a vízigényes növény rendre kapott esőt Csongrád-Csanád megyében, és a napsütésből sem volt hiány az elmúlt hetekben. Bordányi, szatymazi és szegedi gazda éppúgy kínálta portékáját a Mars téren, mint a Romániából, Szovátáról érkező asszony. Utóbbi áfonyát is árult, ebből egyébként bőven van hazai és lengyel import is a nagybani piacon.

Szezonja van a bogyós gyümölcsöknek, ez meglátszik a szegedi piac kínálatán is. A Mars téren eddig is árultak importgyümölcsöt, ám a málnát és az áfonyát mostanában maguk a Romániából érkező termelők kí­­nálják. Egy férfi Al­­­­ba megyéből érkezett, és 2000 forintért adta a szép és nagyszemű áfonyát, a málna dobozát meg ezerért, kilóra az is úgy jött ki, mint az áfonya. Utóbbi növényből még „gyökeres vesszőt” is kínált, rajta félig érett szemekkel.

– Van vele kézi és papírmunka is elég, de megéri – mondta röviden.

Közvetlen import

– Megjelent a konkurencia, lejjebb kellett vinni az áfonya árát 500 forinttal, így most már nálam is csak 2000 kilója – fogadott Skita Mária. A Mars téri piac legnagyobb bogyósgyümölcs-árusa hozzátette, volt magyar is, de an­­nak már vége. Sőt, gyönyörű bordányi, fólia alatt termett áfonyát is hoztak a piacra. A hazai málna, a lengyel importribizli és a Mátrában szedett szeder kilója is 2500 forint, gyakorlatilag ez az áfonyán kívüli egy­­ségár.

Az asszony a saját mál­­nájukat is kínálta, párjával közösen termelik például a málnát Bordányban. Az utóbbiból ottjártunkkor éppen 15 dekát kért az egyik törzsvevője, kiderült, nem ritka a 10 dekás vásárlás sem.

Háromszor 15 deka

– Jobb, mint a csoki, sokkal egészségesebb, frissen megesszük az unokával – válaszolta kérdésünkre az egyik vevő, Jablonkai Lászlóné, aki málnát, szedret és áfonyát is kért, valamennyiből 15 dekát. Megtudtuk, azért csak ilyen kis mennyiséget, mert hetente jellemzően kétszer, háromszor jön vásárolni a Mars térre.

Saját málnáját számos árus kínálta a Mars téren, berkenyéjét viszont biztosan sokkal kevesebben – forráskútival mindenesetre találkoztunk. Olyan kis, 200, illetve 400 forintos kiszerelésben, hogy az láthatóan nem import. A Skita István termelte berkenye jóval apróbb szemű, mint az áfonya, kevésbé édes, sőt inkább fanyar, de jól fogy, sokan ismerik jótékony anti­oxidáns hatását. Hamarosan szedik és hozzák saját termésű homoktövisüket is a piacra.

Áfonya Szovátáról

Néhány sorral és asztallal ar­­rébb egy másik romániai árus kínálta a málna-áfonya párost. Az asszony elmondása szerint Szovátáról érkezett, a félezer kilométeres szállítás nem látszott meg a gyümölcsökön. A áfonyája rendben volt, málnája nagyon intenzív illata pedig igazolta, hogy az bizony igazi erdei. Utóbbi mást is lenyűgözött kolléganőmön kívül, akadt, aki hat dobozzal vásárolt nála.

A Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon is sze­­zonja van a bogyós gyümölcsöknek, a kínálatban bordányi áfonya éppen úgy megtalálható, mint a kiscsécsi. Ára éppen úgy 2000-2500 forint között mozog, mint a bordányi és zsombói szedernek. A málna árcsúcsa 2400 forint, van közte szatymazi és szegedi termés is. Szederből és áfonyából román és lengyel import is van, jellemzően 1500-2000 forintos kilónkénti áron.