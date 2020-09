Szeptember végére érkezett csak meg az ősz

Tegnapig tartott az idei nyár: a hosszú, száraz és meleg időszakot délutánra felváltotta a csapadékos ősz, ma pedig az erős lehűlés is megkezdődik. Míg pénteken még 27 foknak is örülhettünk, hétfőn már csak 15 körül lesz a maximum. Októberben azonban még visszatérhet a napsütés és a jó idő.

Bár nehezen indult az idei nyár, amit a természet a szezon elején elvett, azt most vissza is adta. Szeptember végéig nyári melegnek örülhettünk, tegnap volt azonban az utolsó ilyen napunk. Bár az élénk szél már délelőtt jelezte az évszakváltó front érkezését, a legmelegebb órákban még így is 27 fok köré kúszott a hőmérő higanyszála. Délutánra azonban beköszöntött az ősz a csapadékkal, mára pedig megérkezett a lehűlés is.

Tóth Tamás meteorológus lapunknak elmondta, hosszú, száraz időszaknak vet véget az érkező csapadék, amely az allergiások mellett a mezőgazdaságnak is megváltás.

– Szinte félsivatagos viszonyok alakultak ki az Alföldön, ami az őszi munkákat a földeken nagyon megnehezítette. A pollenszezon pedig a szokásosnál jóval hosszabbra húzódott, az allergének koncentrációja rendkívül magas volt még az elmúlt két hétben is – magyarázta. Hozzátette: a tegnap részben már elkezdődött, de inkább ma jellemző esőzésből nem a mi térségünk kapja a legnagyobb mennyiséget, de mindenképpen enyhít majd a szárazságon.

Ma még 19 fok körül várható nálunk a maximum hőmérséklet, ami így is jelentős visszaesés, azonban még mindig enyhe idő lesz ahhoz képest, ami a következő időszakban vár ránk.

– Innentől jóval alacsonyabb hőmérséklet lesz a meghatározó, a vasárnapi, átmeneti nyugodtabb időszak után pedig ráadásul hétfőtől újabb csapadékhullám is érkezik. Hétfőn már csak 15-17 fok körül lesz a maximum-hőmérséklet – mondta.

Egyelőre tehát csúnyábbik arcát mutatja majd az időjárás, Tóth Tamás szerint azonban nem kell letennünk arról, hogy lesz még idén vénasszonyok nyara.

Ugyanis bár a hosszú távú előrejelzések mindig meglehetősen bizonytalanok, a meteorológiai valószínűség-számítások szerint október elsejétől egyértelmű melegedő tendencia rajzolódik ki.