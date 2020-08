Szeptembertől szünetel az árpádhalmi iskola

Árpádhalmon szeptember 1-jén nem nyit ki az iskola. Csak 5 gyermeket járattak volna a szülők a település alsó tagozatába, és a kettőből az egyik tanítónő is hiányzott. A település polgármestere abban reménykedik, hogy 1 év múlva újra nyithat a tagintézmény.

– Nagyon sajnálom, hogy be­­zárják az iskolát. Annak idején ide jártam én is, meg a lányom is. Most alig volt már gyerek az iskolában, de sajnos az egész faluban sem sok van. Ez az igazi tragédia – mondta egy asszony, aki attól fél, előbb-utóbb az óvoda is erre a sorsra jut.

Szeptemberben nem fogad gyerekeket az árpádhalmi kis iskola, amely a fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola tagintézménye. A polgármester abban reménykedik, hogy a szüneteltetés csak a 2020/2021-es tanévre vonatkozik.

– Kicsit finomabban hangzik, ha azt mondjuk, az iskola egy évre szünetel. Erről van szó pillanatnyilag, nem pedig a végleges bezárásról. Erről tájékoztatott bennünket a tankerület. Jövőre 7 gyermek ballag az óvodából. Reménykedünk, hogy hátha visszahozhatók lesznek azok a gyermekek, akik most Fábiánsebestyénen folytatják a tanulmányaikat, és akkor újranyithat a tagintézmény. Az iskolához 8 gyermek kellene, most csak 5 volt – mondta megkeresésünkre Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere.

– Már tartottunk szülői értekezletet, hogy tájékoztassuk a helyzetről az érintetteket. Megtettünk mindent a megmaradásért. Már arra is gondoltunk, hogy hozunk valahonnan gyerekeket, de nem sikerült – fogalmazott a településvezető.

– Nemcsak a gyermek volt most kevés, hanem a kettőből az egyik tanítónő is hiányzott. Voltunk már hasonló helyzetben 2014-ben. Akkor addig men­­tem, amíg nem lett egy új tanítónőnk, aki a Vajdaságból érkezett. A lakhatását is megoldottuk – említette meg Szarka Attila, a falu korábbi polgármestere, megyei önkormányzati képviselő.

– Ez katasztrófa. Annak a falunak, ahol megszűnik az iskola, előbb-utóbb vége van. Nem kell messzire mennünk, hogy ezt lássuk. Iskola már 150 éve is volt Árpádhalmon. Ha ebben a tanévben nem lesz, illúzió azt gondolni, hogy majd 2021 őszén újraindul – mondta a volt polgármester.

Megkerestük a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központot is. Amint megérkezik a válaszuk, közöljük.