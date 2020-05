Szerda az SZJA-bevallási határidő!

A bevallási határidő május 20-a, addig még bárkinek lehetősége van arra, hogy az elektronikus megoldás helyett akár papíralapon küldje el bevallását, és rendelkezzen adója 1+1 százalékáról.

A bevallási határidő előtt bő egy héttel 2,8 milliószor léptek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eSZJA felületére az ügyfelek, hogy megnézzék személyi jövedelemadó bevallási tervezetüket. Közülük 700 ezren változtatás nélkül, több mint 286 ezren némi módosítással jóvá is hagyták a dokumentumot. Az adóhatóság hangsúlyozza, hogy a NAV által készített, személyre szabott dokumentum pillanatok alatt elérhető a hivatal weboldaláról is ügyfélkapus, e-személyi igazolványos vagy telefonos azonosítás után.

Az emberek döntő többségnek nincs dolga a tervezettel, mert az adóhivatal minden jövedelmi adatot megkapott a munkáltatóktól. Több mint 530 ezren a közelmúltban kapták kézhez postán a tervezetet, amelyet csak azoknak kell korrigálni, akik abban eltérést találnak saját nyilvántartásukhoz képest. A több mint ötmillió adózó közül azoknak kell mindenképpen kiegészíteniük az szja-bevallási tervezetet, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly, amiről a NAV-nál nincs adat. Ilyen az őstermelői jövedelem, vagy például a lakáskiadásból, lakáseladásból származó jövedelem.

A bevallási határidő május 20-a, addig még bárkinek lehetősége van arra, hogy az elektronikus megoldás helyett akár papíralapon küldje el bevallását, és rendelkezzen adója 1+1 százalékáról. Ha bárkinek kérdése lenne a tervezetekkel kapcsolatban, általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV Infóvonalán, az ingyenesen hívható 1819-es telefonszámon.