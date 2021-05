Szerelmespárt játszik kedvesével Pintér Tibor

Tíz éve dolgozik együtt a Nemzeti Lovasszínházban Pintér Tibor és Ilyés Jenifer, két és fél éve pedig egy párt is alkotnak. Nyáron Mórahalmon számos darabban láthatja majd őket a közönség együtt, legújabb bemutatójukban ráadásul a színpadon is szerelmesek lehetnek egymásba.

Pintér Tibor nőügyei mindig is a bulvárlapok kedvelt témái közé tartoztak. Mintegy három évvel ezelőtt egy ismert párokról szóló reality show-műsorban is szerepelt akkori kedvesével, amelyet meg is nyertek, pár hó­­­nappal később mégis már új hölgy oldalán mutatkozott. Sokan akkor kétkedve fogadták az ismert színész bejelentését, miszerint végre révbe ért, az idő azonban őt igazolta. Ilyés Jeniferrel azóta is egy párt alkotnak, és annak ellenére, hogy 22 év korkülönbség van közöttük, azt mondják, kifejezetten harmonikus a kapcsolatuk.

– Sok éve együtt dolgoztunk már a Nemzeti Lovasszínházban, a közös munka pedig összehozott bennünket – mesélt a kezdetekről Ilyés Jenifer. A 25 éves énekesnő 10 évvel ezelőtt került be a csapatba, érdekesség azonban, hogy mindössze másfél éve tanult meg lovagolni.

Természetesen párja győzte meg arról, hogy ez elkerülhetetlen.

– Elmagyaráztam neki, hogy itt csak akkor tud komoly szerepekhez jutni, ha lovagol. Becsülöm benne, hogy bár félt ezektől az állatoktól, egy év alatt megcsinálta – mondta Pintér Tibor.

A pár a mórahalmi Patkó Lo­­vas Színház sajtótájékoztatóján is lóháton mutatott be egy részletet készülő új darabjukból, a Szent Lászlóból. Ebben egyébként sze­relmespárt játszanak. Arra a kérdésre, hogyan kezelik, ha ép­­pen egy magánéleti veszekedés után kell romantikázniuk a színpadon, az énekesnő elárulta: általában ilyenkor az előadás végére ki is békülnek, vagyis jó hatással van rájuk a munka és a magánélet keverése.

– Egyébként szinte soha nem veszekszünk – tette hozzá gyorsan Pintér Tibor.

A pártól megtudtuk: a nyár felét Mórahalmon töltik majd.

– Hetedik éve járunk ide a lovas színház miatt, szinte már otthonunknak érezzük. Én például előadások előtt szívesen lazulok a fürdőben. Tibornak ez mondjuk kicsit nehezebb: mivel sokan felismerik, ő ott nem igazán tud pihenni – me­sélte Jennifer. – Számomra ez egy álomváros, ahol minden álmom valóra válik. A színház pedig egyszerűen tökéletes. Na­­gyon jók a technikai feltételek, élmény itt előadásokat csinálni – tette hozzá Pintér Tibor.