Szerencsés lesz az idei Kukorica útvesztő

A községben idén is várják a játékos kedvű vendégeket a Kukorica útvesztőben; immár 13. alkalommal rendezik meg a vidám fesztivált a Makó melletti település kukoricaföldjében.

– Ugyanúgy kapáltuk ki a formáját, mint a többi évben, Bajnóczi János tervei alapján. Négyen vágtuk ki a mintát a földön, Hévizi Gézáné, Sinka Lajos, Bajnóczi János és én. Az öthektáros tábla pikantériája az is, hogy mindkét oldalon kukoricatábla van, nem tarló lesz a széleken – mesélte lapunknak Endrész Erzsébet, a helyi honismereti kör elnöke. Hozzátette, július 17-én nyitják meg az útvesztőt a nagyközönségnek, és egészen augusztus 21-ig lehet majd ellátogatni a területre.

A Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör elnöke hangsúlyozta, nem babonás a csapat, sőt, szerencsésnek gondolják az idei, jubileumi 13-as számot. Erre utaltak az újabb motívumok formáival, a szabadulószobák lóhere alakúak lesznek, a figurák között egy boszorkány és a macskája is helyet kapott. A korábban a főtéren felállított installációjuk, a „boszis szelfipont” is azt jelezte, hogy az idei egy különleges jubileum. A kukoricasorokból kikapált boszorkány azonban egy kicsit más lesz, mint a falu központjában kiállított figura – már csak ezért is megéri kilátogatni és végigjárni nyáron Kiszomboron az útvesztőt.

– Kisebb, hagyományos programjaink lesznek. A természet szerelmeseit kellemes sétára invitáljuk. Hasonlóan a korábbi évekhez, most is könyvekből és játékokból lehet majd válogatni, és segítségükkel is tartalmasan eltölteni az időt. A családi kincskeresés mellett terveink között szerepel egy kisvonat is, amivel előzetes regisztráció után ki lehet látogatni Makóról egészen az útvesztőig.