Szeretetközösségre buzdít az egyház

A dóm plébánosa szerint alkalmazkodni kell a kihíváshoz, és minden lehetőséget meg kell ragadni az otthoni imádsághoz. A belvárosi plébánia segít az időseknek.

A katolikus egyház is azt kéri híveitől, hogy maradjanak otthon, és imádkozzanak a járvány megszűnéséért. Ferenc pá­­pa csütörtöki szentmiséjén lelki szeretetközösség teremtésére buzdított mindenkit ebben a nehéz időszakban, ami miatt vasárnaptól felfüggesztették a nyilvános szentmiséket is, hogy elkerüljék a fertőzés terjedését. A Szeged–Csanádi Egyházmegyében sem lesznek látogathatók a liturgiák, a templomok azonban nem zárnak be.

Kondé Lajos, a dóm plébá­nosa lapunk kérdésére el­mondta, már a múlt hét során az idős hívek jó része otthon maradt, érezhetően kevesebben voltak a szentmisén.

– Mindenkiben ott van a félsz, a híveink komolyan ve­­szik a kialakult helyzetet. A hívő ember hittel és bizalommal tekint a jövőre, ugyanakkor szükség van a felelősségre is. Ez a felelősség pedig mindenkié. Fontos, hogy vigyázzunk magunkra, egymásra – mutatott rá. Hozzátette, a belvárosi plébánia segítséget nyújt az időseknek a bevásárlásban és gyógyszerkiváltásban. Akinek segítségre van szüksége, a 20/230-2336-os te­­lefonszámon jelezze.

A lelkipásztor szerint mindig alkalmazkodunk kell az adott kihíváshoz, most úgy, hogy az imádságokat, szentségimádásokat, szentmiséket otthon végezzük, ebben segítenek a televíziós, rádiós és online közvetítések. Most vasárnap például a Duna Televízió közvetít 9 órától liturgiát az óbudai Szent József-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, prímás. Kondé Lajos szerint az egyház felelőssége, hogy imádságos lélekkel legyen a bajban.

Megkérdeztük, hogy idén ho­­gyan tudja megünnepelni a világ az egyház egyik legjelentősebb ünnepét, a húsvétot.

– Ez a legősibb és legmélyebb ünnepünk, a húsvét a forrása mindennek. Ez nemcsak egy ünnep, hanem szent három nap, amit a virágvasárnap előz meg, ami szintén fontos része. Ez most nehéz feladat, de azt gondolom, hogy a biztonság és a felelősség felülír mindent. Egyelőre nem tudni, hogyan ünneplünk, várjuk a rendelkezést – nyilatkozta Kondé Lajos.