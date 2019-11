Szerették volna egy kicsit feldobni az életet a faluban – Játékos feladatokkal indultak kocsmatúrára

A hét végén egy csapat földeáki fiatal, hogy egy kis színt vigyen a falu életébe, kocsmatúrát szervezett. Nem azért, hogy bárki is lerészegedjen – egyszerűen csak szórakozni és szórakoztatni akartak.

– Munka után néha megiszunk egy-egy sört, úgyhogy a kocsma nem ismeretlen közeg számunkra. Olyankor is szoktunk találkozni ezekkel a fiatalokkal – mondta a civilben építőipari munkásként dolgozó Varga László, a kocsmatúrára jelentkezett GMVH-A Bt. nevű csapat kapitánya. A csapatnév a részt vevő tagok nevéből jött össze, és a vidám társaság még egy rímekbe szedett csapatindulót is írt. – Ez egy jó csapat, családias közösség. Most legalább egy kicsit közelebb kerülhetünk a fiatalokhoz – tette hozzá. A versenyre egyébként öt, egyenként négyfős csapat jelentkezett – Vargáék csapata volt az egyetlen, amely nem huszonévesekből állt. Ennek ellenére ők is ugyanolyan jól érezték magukat, mint a többiek.

Nem az ivás a cél

A több mint 3 ezres lélekszámú Földeákon jelenleg 5 kocsma működik. Ezek közül 4-et vontak be a szervezők a bő két órán át tartó kocsmatúrába. Amikor közzétették a falu közösségi oldalán a felhívást, voltak, akik félreértették, és azt hitték, ivóversenyről van szó.

– Nem ez volt a szándékunk – mondta a hatfős szervezőcsapat – egy minden hivatalos szerveződést nélkülöző baráti társaság – egyike, Oláh Odette. – Egy kocsmatúrán természetesen mindenki fogyaszthat akár szeszes italt is, saját felelősségére, de nem a berúgás a cél, hanem a jó hangulat és a szórakozás – hangsúlyozta. Egyébként ő maga is megiszik egy sört, ha éppen jólesik.

Szegedről jött az ötlet

Egy másik szervező, Csáki Dominik azt is elárulta, honnan jött a kocsmatúra ötlete.

– Mindketten nemrég kezdtük az egyetemet, vettünk is már részt kocsmatúrákon a megyeszékhelyen, és úgy gondoltuk, mi is tudnánk hasonlót szervezni. Szerettük volna egy kicsit feldobni az életet a faluban, mert egyébként nem sok lehetőség van itt a szórakozásra a fiataloknak – fogalmazott. Az ötletet nyomban támogatásáról biztosította az önkormányzat is, így a csapatokat indulás előtt meg is tudták vendégelni. Dominik az indulás előtt azt mondta, hogy ő egy kortyot sem fog inni addig, amíg nincs vége a túrának – utána viszont természetesen koccintani fog a barátaival.

Együtt játszottak

És hogy miként néz ki egy kocsmatúra? Földeákon például úgy, hogy mindegyik csapat másik kocsmában kezdi a túrát, aztán végigjárják az útvonalat, és mindenütt más-más feladatot kell megoldaniuk. Ezek között volt sörpong, darts és csocsó éppúgy, mint film- és zenekvíz, sőt olyan is, amelyben fel kellett ismerni egy dobozban a benne elrejtett tárgyakat – tapintással. A részt vevő csapatoknak oklevél és az önkormányzat támogatása jóvoltából nyeremények – márkás vodka, bor, sörnyitók, karkötők – jártak. Az első helyen a Bánatos Balfékek csapata végzett (Bíró Dzsenifer, Pataki Dóra, Kardos Dániel, Hoffmann Márk), és egy különdíjat is átadtak Kardos Dánielnek. Ám mivel sikerült egy kellemes hangulatú, vidám estét eltölteniük egymás társaságában, valójában mindannyian győztesnek érezhették magukat.