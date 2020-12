Szerkesztőségünktől is kaptak ajándékokat

Kerámialapos villanytűzhelyt és tartós élelmiszereket vittek tegnap a rotarysták két támogatott családjukhoz. Lapunk főszerkesztője is ajándékkal érkezett: játékot és gumicukrot vitt a gyerekeknek.

Lapunk médiatámogatója az idei NKM-Rotary Adventnek, melyet annak ellenére megszervezett a Szent-Györgyi Albert Rotary Club, hogy ebben az évben nem lehet megtartani a hagyományos átadó ünnepségeket a Klauzál téren. December 1. és 23. között azonban minden nap útra kelnek, és meglátogatnak néhányat a támogatott családok közül, hogy elvigyék számukra az átlagosan 100-100 ezer forint értékű ajándékot.

A tegnapi ajándékozásokon részt vett lapunk főszerkesztője, Gidró Kriszta is. Elsőként egy domaszéki tanyára mentek egy háromgyermekes családhoz. Az édesanya, Kádár-Német Ilona szóhoz sem jutott, amikor azt látta, mennyi tartós élelmiszert és vegyi árut hordanak be a rotarysták otthonukba. Természetesen a gyerekeknek is kedveztek: ők játékokat és édességet kaptak. Szerkesztőségünk nevében pedig a főszerkesztő egy társasjátékot és egy kiló gumicukrot vitt. A rotarysták tegnapi másik támogatott családja Horváth Helena és fia, Dominik volt.

Ők egy kerámialapos villanytűzhelyt és tartós élelmiszert, illetve szerkesztőségünktől egy rendőrautós Legót kaptak.

A Szent-Györgyi Albert Rotary Club idén 37 családnak segít adventi programjában. Emellett további 310 család számára állítottak össze tartós élelmiszerekből álló csomagokat.