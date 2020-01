Szeviép-ügy: már csak megbízott elnök Tárkány-Szűcs Babett

Újabb vizsgálatot kezdeményezett a Szeviép-ügyben és érvénytelenítette az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi Törvényszék elnökének pályázatát a Pestisracok.hu oknyomozó cikksorozata hatására.

A lap hétfőn mutatta be, hogy Nóvé Ágnes bírónő családi cége két nappal a felmentő ítélet előtt adott le számlát a szegedi önkormányzatnak, amely az ítélet után fizetett is. A Szeviép-ügyben megjelent írással kapcsolatban az OBH elnöke újabb vizsgálatot kezdeményezett. Dr. Senyei György a Pestisrácokat arról biztosította, hogy a Szegedi Törvényszéken a kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetők esetleges felelősségét személyesen vizsgálja ki. Kiderült az is, a cikksorozat hatására az OBH elnöke érvénytelenítette a Szegedi Törvényszék elnökének pályázatát. A döntés a lapnak azzal indokolták, hogy mivel éppen a pályáztatás és a pályázat elbírálása időszakában vált szükségessé vizsgálatok lefolytatása törvényesség és személyes felelősségek kérdésében, így amíg a vizsgálatok nem zárultak le, addig az elnök nincs abban a helyzetben, hogy a vezetői állás betöltéséről döntsön.

Ezután derült ki, hogy a ta­nácsvezető bíró, Kovalcsik Éva érintettsége is felmerülhet. A Pestisrácok szerint a bírónőnek 2015-ben adott el az IKV egy belvárosi 100 négyzetméteres lakást 12,4 millió forintért, amit ő pár nap alatt továbbadott egy szegedi vállalkozónak.

