Szigorít a gyermekklinika – 56 fertőzöttet azonosítottak hétvégén a megyében

Ha egy gyerekről azt gyanítják, hogy elkapta a koronavírust, a szegedi gyermekklinika egy kijelölt osztályára kell őt vinni. Regisztráltak egy új csongrádi fertőzöttet is, aki Budapesten él, és ezért a karantént is ott tölti. Jó hír viszont, hogy a hódmezővásárhelyi Nádor utcai óvoda gyermekeinek negatív lett a koronavírustesztje.

A hétvégi hivatalos adatok szerint már 388 igazoltan koronavírus-fertőzöttről tudnak Csongrád-Csanád megyében. Ez 54-gyel több, mint amennyiről a szombati számunkban írtunk. Arra, hogy egyre több az igazolt fertőzött, reagált az SZTE Gyermekklinika is. Bereczki Csaba intézményvezető a klinika közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen szabályokat kell most még inkább betartani. A látogatási tilalom itt is érvényben van, ahogy az összes többi klinikai épületben.

Lázasan ne menjenek

Azt kérte az igazgató, hogy a klinika területén a szülők és lehetőség szerint a 4 évesnél idősebb gyermekek is hordjanak maszkot, valamint igyekezzenek a másfél méteres védőtávolságot betartani a többi beteggel. Ha az előjegyzett időpontra érkező beteg (és vele egy háztartásban élő felnőtt) az elmúlt 14 napban hurutosan köhögött, hőemelkedése vagy láza volt, akkor mondja le a már kapott időpontot.

Ha egy gyerekről azt gyanítják, hogy elkapta a koronavírust, akkor őt közvetlenül a klinika „B” részlegének erre kijelölt osztályára kell vinni, illetve oda irányítja a háziorvos. Ez a Temesvári körút 33-ban található. Megváltozott az ügyeleti rend is. A Szilágyi utcai Gyermek ügyelet az „A” részlegre, a Korányi fasorra költözött.

Nincs beteg gyerek

Jó hír jött viszont: a hódmezővásárhelyi Nádor utcai óvodában a gyermekorvosok és a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzései alapján minden óvodás gyermek koronavírustesztje negatív lett. A dolgozók közül is csak egyről derült ki, hogy fertőzött, ő karanténban van.

Bedő Tamás csongrádi polgármester pedig sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy újabb csongrádi bejelentett lakcímmel rendelkezőt diagnosztizáltak koronavírussal. Az érintett életvitelszerűen Budapesten tartózkodik, így a karantént is ott tölti.

Fertőtlenítenek

Gyakorlatilag nem találkozott helyiekkel, így nem fertőzhetett meg senkit sem a településen. Rajta kívül van még két fertőzött Csongrádon, további 19 személy pedig karanténban van. Utóbbiak külföldről jöttek haza, ezért kellett elkülöníteni őket.

A polgármester hangsúlyozta, hogy nem terveznek intézménybezárást, de fokozottan figyelnek és mostantól a játszótereket hetente fertőtlenítik.