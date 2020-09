Szigorú óvintézkedésekkel indul a tanév a Szegedi Tudományegyetemen

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése és az egyetemi hallgatók egészségének megóvása érdekében szigorú intézkedések mellett kezdődik meg az oktatás szeptember 7-én a Szegedi Tudományegyetemen.

A tanévnyitó ünnepség elmarad, a gyakorlati órákat személyesen, a többit vegyesen, jelenléti és online formában tartják meg. Az intézmény egyedülálló szolgáltatásokkal segíti a több mint 8000 felvett hallgatót.

Vegyes oktatási renddel indul a szemeszter, elmarad a tanévnyitó ünnepség

A Szegedi Tudományegyetemen – a jelenlegi magyarországi járványügyi helyzettel összhangban, valamint a járványügyi szabályok és a fenntartó ITM által kiadott eljárásrend szigorú betartásával – szeptember 7-én kezdik a 2020/21-es tanévet. A szemesztert vegyes oktatási renddel indítja az intézmény, a gyakorlati órákat személyesen, az előadásokat a járványügyi szabályok betartásának függvényében jelenléti és online formában tartják meg.

A szeptember 5-ére tervezett tanévnyitó ünnepi szenátusülés elmarad. Az egyetem ezt már korábban közölte, amikor kiderült, hogy koronavírusos az egyik rektorhelyettes.

Az intézmény a határon túli hallgatók esetében rugalmasan kezeli a jelenléti oktatás tényleges kezdési dátumát. A hallgatókat nem éri hátrány tanulmányaik megkezdésével kapcsolatban, ha a szükséges koronavírus-tesztek elvégeztetése miatt pár nappal később érkeznek meg a Szegedi Tudományegyetemre. Amennyiben a hallgató szeptember 7-től nem tud csatlakozni a jelenléti oktatáshoz, akkor online kell jelentkeznie, és online kapcsolattartással kell az oktatásban részt vennie, amíg nem tud becsatlakozni a jelenléti képzésbe, amely legkésőbb 2020. október 25. lehet.

Rendkívüli eljárásrend az SZTE épületeinek látogatására vonatkozóan

A koronavírus elleni védekezés érdekében az SZTE részletes intézkedési tervet dolgozott ki az egyetemi épületek látogatása kapcsán. Ennek értelmében az elsőévesek beiratkozásakor, valamint a kollégiumi és könyvtári látogatások alkalmával kötelező a pre-triázs kérdőív kitöltése és a testhőmérséklet ellenőrzése.

Az eljárásrend szerint az SZTE épületeibe belépő hallgatóknak – többek között – kötelező az intézmény területén a védőtávolságra vonatkozó rendelkezéseket betartani. A kollégiumokban szünetel a vendégfogadás, tilos az alkoholfogyasztás és rendezvények tartása, a közös helyiségekben és a közlekedőkben pedig a távolság tartás szabályai érvényesek.

Egyedülálló szolgáltatásokkal segítik a hallgatókat

Számos, országos szinten is egyedülálló szolgáltatással segíti magyar és külföldi hallgatóit a Szegedi Tudományegyetem. Az [email protected] email cím és a +36-62-546-800-as számon, 24 órában hívható call-center nemcsak a koronavírus-teszteléssel kapcsolatban nyújt segítséget, hanem az évkezdéssel, kollégiumi elhelyezéssel és az országba történő beutazással kapcsolatban is, sőt igény esetén telefonos életvezetési és háziorvosi segítség is kérhető.

Emellett az intézmény az országba történő beutazást követően egy alkalommal térítésmentesen biztosítja a karanténkötelezettség alóli mentesítéshez szükséges két darab PCR teszt elvégzését a 2020/21-es tanév első félévében azon nemzetközi és határon túli magyar hallgatóknak, akik részére az országba történt belépésekor karanténkötelezettséget állapítottak meg. Akiknek a karantén idejére a lakhatásuk más módon nem biztosított, karantén-kollégiumi elhelyezést tesz lehetővé az SZTE.

A járvány terjedésének kockázatát csökkenti a szűrésekre való online időpont-foglalási rendszer is, amely a lakóhely és a szűrési pont közötti útvonalengedélyek kiállításának is az alapja. A külföldi hallgatók a Magyarországra történő beutazáshoz szükséges Tanulmányi Igazolást is online igényelhetik, ebből már több mint 1500-at állított ki a szegedi intézmény.