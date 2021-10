Szinte mindenhol kell a maszk

A kormányrendelet értelmében egyelőre csak a tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszk viselése hétfőtől, de sok intézmény saját hatáskörben döntött a szigorításról. Mostantól bonyolultabb lesz bejutni a bíróságokra, a vízművekhez, de még a templomokba is.

Ezt ne hagyja ki! Az élelmiszerárakat is növelheti Bige kartellezése, a kormány segíthet a gazdáknak

Ahogy mindenhol az országban, a kormány döntése szerint a szegedi helyi közösségi közlekedési járműveken is kötelező lesz minden utasnak a száj és orr eltakarása maszkkal. Kivételek azonban most is vannak. Nem kell maszkod hordaniuk a hat évnél fiatalabb gyerekeknek és az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmussal élőknek. Utóbbiak a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal, a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított orvosi igazolás felmutatásával mentesülhetnek a korlátozás alól.

Látogatási tilalom lépett életbe tegnaptól a hódmezővásárhelyi és a makói kórházban, valamint a megye összes hasonló intézményében a járványügyi helyzet miatt

– olvasható a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honlapján. A Kakasszéki Gyógyintézetben már hétfő óta érvényben van a tilalom. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

November 2-től a Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatán is kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése.

Mint írták, az irodába csak kézfertőtlenítés után lehet belépni. Az ügyféltérben egy időben csak korlátozott számban tartózkodhat ügyfél, a biztonságos távolságtartás betarthatósága érdekében. Az ügyfeleknek azt javasolják, hogy lehetőség szerint telefonon foglaljanak időpontot.

Szigorítottak a Szegedi Törvényszéken és a megye járásbíróságain is. Belépni az épületekbe csak kézfertőtlenítés után lehet, és kötelező a maszk viselése is. Ezen kívül be kell tartani a két méteres védőtávolságot, és azt is kérik, hogy aki teheti, telefonon tájékozódjon az őt érintő ügyekről.

Nem ússzák meg a maszkviselést az egyetemisták sem. Egy rektori-kancellári együttes utasítás értelmében nekik már október 6-ától kötelező a maszk viselése a Szegedi Tudományegyetem épületeiben.

Kiss-Rigó László pedig arról rendelkezett, hogy mostantól az egyházmegye templomaiban is újra kötelező a maszk viselése.

Azért, hogy ne kelljen sorban állni a hivatalban, Csongrád-Csanád megyében házhoz megy az ügyintézés novemberben is. A kormányablakbusz 48 településen, elsőként november 2-án Derekegyházon, Árpádhalmon és Eperjesen várja az ügyfeleket.