Szív alakban gyűjtik a kupakokat Algyőn

Újabb szintre lépett az algyőiek jótékonysága.

Szív alakú ku­­pak­gyűjtőt állítottak az új vá­­sártér előtt, eredetileg ez a faluház elé került volna, végül az önkormányzat úgy döntött, új helyszínt választ a nyilvános gyűjtőnek, amelybe bárki beleöntheti majd az otthon vagy a munkahelyén gyűjtött kupakokat.

Amikor megtelik, zsákokba öntik, és Szegedre, a Gemma Központba szállítják, az intézmény leadja azokat, így több ezer forintos forráshoz jut ezáltal. Egy kilogramm után hetven forintot kapnak, a befolyt összegből pedig fejlesztő eszközöket vásárolnak, hiszen erre csak akkor van lehetőségük, ha pályázati támogatást nyernek. Az eszközök mellett a pénzből kerámiafoglalkozást is tartanak a fiataloknak, valamint a jövőben olyan anyagokat is beszereznek, amelyekből a fejlesztő foglalkoztatás során új termékeket tudnak előállíta­­ni a tanulók.

Az algyői önkormányzat többször segítette már bútorokkal és anyagi támogatásokkal is a Gemmát, amellyel évek óta jó kapcsolatot ápolnak. Most ezt emelték egy újabb szintre. A településvezető büszke helyiekre, mert egy közös cél érdekében azonnal képesek közösen tenni nagy összefogásban. Megtudtuk, az önkormányzat dolgozói is folyamatosan gyűjtik a kupakokat már évek óta.