Szobanövényeket fogadnak be a Belvárosi moziban

A 80-as évek egyik ismert ifjúsági filmje a Bálint Ágnes regényéből készült Szeleburdi család. A filmben szerepel egy jelenet, amikor kiviszik a parkba a hatalmasra nőtt fi­­kuszt, mert már nem tudják hová tenni: este azonban megsajnálják, és inkább visszamennek érte, hazahúzzák. Ezt a problémát most megoldja a frissen felújított szegedi Bel­­városi mozi.

„Sok virágod van? Némelyik már túlnőtt rajtad? Nem férsz tőle? Meguntad? Hozd be a Belvárosi mozi pénztárába, hálásak leszünk érte, és ígérjük, hogy a gondját viseljük!” – ez a felhívás terjed a Facebookon, és nem is hatástalan. Eddig két növény érkezett meg a helyszínre, de már több felajánlást kaptak, csak a szállítást nem könnyű megszervezni, tudtuk meg Szabó Éva Andreától, a mozi vezetőjétől. – Nagyon szép, tágas tereink lettek a felújítás után, de még nem volt időnk rendesen belakni. Bőven van hely a növényeknek – mondta a mozi igazgatója. Szükség is lesz a térre: a legnagyobb növény, amit eddig felajánlottak a mozinak, egy há­­romméteres jukka.

December 18-án, megírtuk, újranyitott a Belvárosi mozi Szegeden. Százéves fennállása óta most először esett át teljes körű felújításon.