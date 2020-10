Szőlőszemnyi kiscsiga

Miért van az, hogy ami kicsi, az majdnem mindig cuki? Ilyen mondjuk a kiscica és a kiskutya, meg a kisnyúl – ha már nem kopasz és meztelen –, meg a mókus és a csetlő-botló kis­elefánt.

Persze vannak kivételek, valószínűleg senki sem csapja össze a két tenyerét és kiált fel – jaj, mennyire édes! – egy bébicsótány vagy egy patkány láttán.

A képen látható aprócska, szőlőszemnél is kisebb csigát az aranyos kategóriába soroltuk, amikor rábukkantunk egy zákányszéki tanyán. Az éticsiga a legismertebb csigafajunk. Ezt a csigafajt nemcsak ínyencek tányérján, hanem kertünkben is örömmel kell köszöntenünk: alkalmanként ugyan ők is táplálkoznak zöld növényi részekkel, de alaptáplálékként a korhadó szerves anyagok, növényi maradványok szolgálnak nekik.

Emellett – és ez a legfőbb oka a baráti viszony kialakításának vele – előszeretettel pusztítja el más, kártevő csigák tojásait.