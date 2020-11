Szombat délutánra kitisztulhat az ég

Hajnalban fagyhat is.

Reggelre ismét párássá válik a levegő, majd a legtöbb helyen kitisztul az idő. Napközben változóan felhős időre van kilátás, keleten lehet nagyobb eséllyel rétegfelhőzet. Eső nem lesz. Reggel -3 és +5, délután 9 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk. Gyenge marad a szél. – írja a Köpönyeg.hu.

Névnapok: Rezső

Ezen a napon történt

680 – Összeül a konstantinápolyi egyetemes zsinat, ahol Honorius pápát eretneknek minősítik, és kiközösítik az egyházból.

1520 – II. Keresztély dán király kivégezteti a svéd nemesség és polgárság egy részét Stockholmban.

1659 – A pireneusi békeszerződés lezárja az 1635 óta tartó francia–spanyol háborút.

1687 – A pozsonyi országgyűlés alsótáblája (10-én a felsőtáblája is) elfogadja a Habsburg-ház fiúági örökösödésének törvényét, és lemond az ellenállási jog-ról.

1701 – Megszökik bécsújhelyi börtönéből II. Rákóczi Ferenc, miután tudomására jut, hogy a császári udvar a magyar törvények mellőzésével akarja őt elítélni.

1769 – Orvosi fakultás jön létre a nagyszombati egyetemen, ez a szervezett orvosképzés kezdete Magyarországon.

1860 – A Kisfaludy Társaság Szépirodalmi Figyelő néven új esztétikai, kritikai és szépirodalmi folyóiratot indít, Arany János szerkesztésében.

1865 – Londonban megalapítják a London Gazette című újságot.

1916 – Thomas Woodrow Wilson amerikai elnököt újraválasztják.

1917 – 1917-es októberi orosz forradalom (Nagy Októberi Szocialista Forradalom).

1921 – Megalakul az olasz fasiszta párt (Partito Nazionale Fascista).

1941 – A moszkvai díszszemlén részt vevő egységek – a belvárosból egyenesen – a frontra mennek, hogy felvegyék a harcot a főváros felé törő német csapatokkal.

1942 – Marokkóban és Algériában brit és amerikai csapatok szállnak partra Dwight D. Eisenhower amerikai tábornok parancsnoksága alatt.

1944 – Franklin D. Roosevelt amerikai elnököt harmadszor is újraválasztják. (1932 óta elnök, negyedik elnöki időszakát kezdi meg, ő az egyetlen, akit kettőnél több elnöki periódusra megválasztottak).

1945 – A Dél-afrikai Köztársaság az ENSZ tagja lesz.

1950 – Sztálin híd néven felavatják a budapesti Árpád hidat Budapesten, az Oktogont November 7. tér-nek, az Erzsébet és Teréz körutat Lenin körút-nak nevezik át.

1951 – Legördül a gyártósorról az első Żuk (a gyártása 2001-ben fejeződött be).

1951 – Megkezdődik a próbaüzem az Inotai hőerőműben, amely a November 7. Erőmű nevet kapja.

1956 – Megérkezik szovjet tankokon Budapestre Kádár János, leteszi a hivatali esküt Kádár János miniszterelnök kormánya, ezzel a harmadik Nagy Imre-kormány jogilag megszűnik, Münnich Ferenc rendeletileg tiltja meg a államvédelmi szervek újraszervezését.

1956 – Befejeződik a szuezi válság.

1957 – Megkezdődik a Trabant autók gyártása Zwickauban, az NDK-ban.

1968 – Dél-Vietnámban kihirdetik a rendkívüli állapotot.

1970 – Faji zavargások Floridában (Daytona Beach).

1971 – Ipari létesítményeket avatnak Magyarországon a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” évfordulójának tiszteletére. A Székesfehérvári Könnyűfémmű új szalaghengerművét és a Borsodi Vegyikombinát két új üzemét adják át.

1972 – Richard Nixon amerikai elnököt újraválasztják.

1990 – A november 7-i ünnepség alatt Alekszandr Smonov merényletet kísérel meg Mihail Gorbacsov szovjet elnök ellen.

1991 – Magic Johnson bejelenti, hogy pozitív HIV-tesztje miatt visszavonul a kosárlabdázástól.

1994 – A Hágai Nemzetközi Törvényszék először emel hivatalosan vádat a délszláv háború során elkövetett háborús bűncselekmények miatt. A vádlott: Dragan Nikolić, egy boszniai szerb fogolytábor volt parancsnoka.

1995 – A magyar parlament elfogadja a devizatörvényt, ezzel az utolsó akadály is elhárul a forint konvertibilitása elől.

2007 – A grúziai Tbilisziben a rendőrség szétveri a – közel egy hete tartó – tüntetést.

2007 – Első alkalom Oroszországban, hogy az Orosz Kommunista Párt – Moszkva város vezetőinek meghozott döntése értelmében – nem koszorúzhatja meg a Lenin-mauzóleumot.