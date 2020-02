Szombaton búcsúznak a téltől Szegeden – Fotók

A szombati nap fő látványossága a kiszebáb elégetése lesz a Szent István téren.

Mindenkire szükségünk lesz szombaton, hisz el kell űznünk ezt a viharos, esős telet, ami az elmúlt időszakban sokak életét megkeserítette – mondta az idei szegedi télbúcsúztató sajtótájékoztatóján a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója. Németh István azt is elmondta, hogy a Szent István téren, a víztorony körül háztáji és kézműves termékeket árusítók lesznek, körülbelül ötvenen. Az interaktív programok mellett pedig kézműves foglalkozások és fánkevő verseny is várja a családokat. A színpadon a Sajtkukac Duó, a Grimm-Busz Színház és Pasenkó Bohóc lép majd fel. A téren egész nap kosaras és barokk körhinta, lufi hajtogatás, óriási színes építőkockák és a póni lovaglás is várja a vendégeket, 10 és 16 óra között pedig a víztorony is nyitva lesz. Az egyik legérdekesebb program viszont egyenesen Mohácsról érkezik. A Drugovi Busó Csoport délutáni fellépése után végigvonulnak a belvároson egy zenés-zajos farsangi menetben.

Ekkor teszi meg utolsó útját a télboszorka is, akikre a szegediek rengeteg cetlit tűztek az elégetni szánt gondokkal és bánattal teleírva. A nap fő látványossága a kiszebáb elégetése lesz, a hatalmas máglyát 18 órakor gyújtják meg a Szent István téren.

A programok egyébként ingyenesek, a víztoronyba a belépőjegy viszont 300 forintba kerül. Németh István szerint szombaton szép idő lesz, úgyhogy minden adott lesz egy szabadtéri programhoz.