Szombatra kérnék a mozgó húsboltot Csengelén, de nincs, aki akkor dolgozna

A legutóbbi, a múlt hét pénteki csengelei testületi ülésen a mozgó húsbolt ügyéről is tárgyaltak a képviselők. Tóth Tibor polgármester elmondta: a helybeliek azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, amennyiben lehet, ne szerdán, hanem szombaton, a nagyobb piaci napon látogasson el hozzájuk a kerekeken guruló üzlet.

– Megkerestük a mozgó húsboltot üzemeltető kiskunmajsai Móczár Róbertet, tolmácsoltuk felé a falubeliek kérését, amit ő megértett, de nem tudott pozitív választ adni. Elmondta, ő is szívesebben küldené a nagyobb piaci napon mozgó boltját Csengelére, valószínűleg nagyobb lenne a bevétele is, de nem talál olyan embert, aki hétvégén dolgozna – nyilatkozta a polgármester. A vállalkozó, akivel telefonon lapunk is beszélt, felajánlotta a településnek, biztosítsanak szombatra embert, akkor ott lesz a hétvégi piacon, de ezt az önkormányzat nem tudja teljesíteni.

Így marad a szerda, a reggel 7-től 9 óráig terjedő időszak – pénteken reggelente pedig a kisteleki piacnál árul a mozgó bolt –, hogy a csengeleiek vásárolhassanak a megkedvelt, népszerű húsboltban, ami főleg sertés és marha tőkehúsokat, valamint egyéb húskészítményeket kínál.

A testületi ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy nem emelik a tavalyi intézményi térítési díjakat. Vagyis a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása keretében a szociális étkeztetés továbbra is 550, a házi segítségnyújtás óránként 200, a támogató szolgálat szolgáltatása szintén óránként 200 forintba kerül az érintetteknek, utóbbinál hozzájön még a 150 forintos kilométerdíj.